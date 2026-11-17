- Výrobce: Xiaomi
- Cena: od 33 499 Kč
- Více informací: https://www.mi.com/cz/launch/xiaomi-launch-november-2026/
Společnost Xiaomi představila dvojici nových vlajkových smartphonů Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max. Oba modely sází na kombinaci pokročilé fotografické výbavy, vysokého výkonu a funkcí umělé inteligence. Nejvýraznější novinkou je zadní displej Xiaomi Back Display, který tentokrát neslouží pouze jako designový prvek, ale nabízí také řadu praktických funkcí pro fotografování, práci i každodenní používání.
Nová řada zároveň pokračuje v partnerství se společností Leica. Na zadní straně najdeme fotografickou soustavu se dvěma 200Mpx snímači, zatímco o výpočetní výkon se starají nejnovější čipy Qualcomm Snapdragon vyráběné 2nm procesem. Xiaomi nezapomnělo ani na baterie, jejichž kapacita u většího modelu překračuje hranici 7 000 mAh.
Zadní displej není jen na ozdobu
Hlavním poznávacím znamením nové generace je Xiaomi Back Display, tedy obrazovka umístěná na zadní straně telefonu vedle fotografických snímačů. U Xiaomi 18 Pro má úhlopříčku 2,7″, u většího modelu Pro Max pak 2,9″. V obou případech jde o panel M11 LTPO AMOLED s obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz a maximálním jasem až 4 000 nitů.
Jeho nejpraktičtější využití se nabízí při fotografování. Zadní displej funguje jako hledáček, takže uživatel může pořizovat selfie nebo skupinové snímky hlavním fotoaparátem. Při rozpoznání více než tří osob se fotoaparát automaticky přepne na ultraširokoúhlý záběr. Displej poslouží také při natáčení vlogů, a to včetně záznamu v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu.
Vedle fotografování zobrazuje také upozornění, informace o hovorech, mapy nebo údaje o objednaných jízdách a rozvozu jídla. Funkce Pin to Back Display umožňuje připnout například palubní vstupenky, texty nebo QR kódy, které tak zůstávají snadno dostupné. Vzhled lze upravit pomocí dynamických tapet.
Xiaomi zadní obrazovku propojuje také s umělou inteligencí. Funkce AI Interpreter například využívá oba displeje k simultánnímu zobrazování překladu při konverzaci. Podporováno je celkem 29 jazyků. Zajímavostí je také GenAI Apps, která umožňuje vytvářet jednoduché aplikace a mini nástroje na základě běžného slovního zadání. K dispozici má být více než 50 předpřipravených aplikací.
Dva 200Mpx fotoaparáty s optikou Leica
Fotografická výbava je jedním z hlavních taháků obou novinek. Xiaomi nasadilo systém Leica Dual-200MP Camera System, který kombinuje hlavní fotoaparát a periskopický teleobjektiv, oba s rozlišením 200 Mpx. Hlavní snímač má velikost 1/1,28″, teleobjektiv využívá menší 1/1,56″ snímač Samsung HP5.
Hlavní fotoaparát využívá objektiv Leica Summilux se světelností f/1,67 a optickou stabilizací obrazu. U modelu Xiaomi 18 Pro Max je navíc použit snímač Light Fusion 960L s dynamickým rozsahem 16,2 EV a podporou technologie LOFIC HDR. Ta má pomáhat především při fotografování náročných scén s výraznými rozdíly mezi světlými a tmavými oblastmi.
Periskopický teleobjektiv nabízí ohniskovou vzdálenost 75 mm a umožňuje přiblížení odpovídající 150 mm. Nechybí ani telemakro fotografování ze vzdálenosti pouhých 12 cm. Fotografickou sestavu doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 50Mpx přední kamera s automatickým ostřením.
Umělá inteligence zasahuje také do následného zpracování fotografií. Funkce AI Portrait Fill Light dokáže zesvětlovat podexponované obličeje při fotografování v protisvětle, zatímco Xiaomi ProCut navrhuje vhodnější kompozici. K dispozici jsou rovněž fotografické styly B&W Film, Iconic CCD a Modern Vintage, které napodobují charakteristický vzhled různých fotografických technik.
Videotvůrci mohou využít záznam v Dolby Vision až ve 4K při 120 snímcích za sekundu, 10bitový Log nebo 8K při 30 snímcích za sekundu.
Snapdragon nové generace a 2nm výroba
O výkon se starají dvě různé mobilní platformy Qualcomm. Xiaomi 18 Pro dostal Snapdragon 8 Elite Gen 6, zatímco výkonnější Pro Max využívá Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Oba čipy jsou vyráběny pokročilým 2nm procesem a využívají procesorovou architekturu Oryon čtvrté generace.
Procesor má dvě hlavní jádra s taktem až 5 GHz a šest dalších výkonných jader. U nejvyšší varianty Extreme Gen 6 výrobce uvádí až o 13 % vyšší výkon CPU, o 44 % výkonnější grafiku Adreno a o 35 % rychlejší jednotku Hexagon NPU oproti předchozí generaci.
Model Pro Max dostal také pokročilejší chlazení Xiaomi 3D IceLoop s technologií Offset Packaging, která odvádí teplo z čipu přímo do odpařovací komory. Podle interních měření Xiaomi má být účinnost chlazení až o 50 % vyšší než u předchozí generace. Výrobce uvádí výsledek 5 031 155 bodů v benchmarku AnTuTu V12.
Baterie s kapacitou až 7 050 mAh
Velkou pozornost si zaslouží také akumulátory. Xiaomi 18 Pro Max využívá křemíkovouhlíkovou baterii s typickou kapacitou 7 050 mAh, menší Xiaomi 18 Pro má 6 000 mAh. Oba modely podporují bezdrátové nabíjení výkonem 50 W, kabelové nabíjení se však liší.
U základního modelu dosahuje maximální výkon 90 W, zatímco Pro Max zvládá až 100 W prostřednictvím technologie HyperCharge. Obě zařízení podporují také kabelové i bezdrátové reverzní nabíjení.
Displej s ochranou proti zvědavým pohledům
Oba smartphony využívají hlavní panel M11 LTPO AMOLED s technologií HyperRGB 2.0, která používá nezávislou strukturu plných RGB subpixelů. Xiaomi slibuje ostřejší obraz, přesnější barvy a vyšší energetickou účinnost. Maximální jas dosahuje až 4 000 nitů a nechybí podpora HDR10+ ani Dolby Vision.
Zajímavou novinkou je Xiaomi Privacy Display. Tato technologie využívá speciální pixely s užším pozorovacím úhlem, které omezují čitelnost obrazovky při pohledu ze stran. Po aktivaci režimu Privacy Mode tak okolní lidé hůře uvidí obsah displeje. Funkci lze využívat například u vybraných aplikací, oznámení nebo při rozdělení obrazovky.
Součástí systému je také funkce Privacy Notice, která dokáže rozpoznat přihlížející osoby a upozornit na ně jemnými vibracemi nebo prostřednictvím Xiaomi HyperIsland. Režim ochrany soukromí lze aktivovat také samostatným tlačítkem AI Button na boku telefonu.
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Cena a dostupnost
Oba smartphony se na českém trhu objeví ve čtyřech barevných variantách: Black, White, Cosmic Blue a Velvet Red. Xiaomi 18 Pro bude dostupný ve dvou paměťových konfiguracích. Za variantu s 12 GB RAM a 256GB úložištěm zaplatí zákazníci 33 499 Kč, verze s 512GB úložištěm vyjde na 37 999 Kč.
Větší Xiaomi 18 Pro Max začíná na 37 999 Kč za konfiguraci 12/256 GB. Varianta s 12 GB RAM a 512GB úložištěm stojí 42 499 Kč.
Zdroj: Xiaomi