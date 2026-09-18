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Zebra Systems mění značku na ZEBR.AI. Distributor chce stavět na umělé inteligenci

Jakub Fišer
Dnes
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Zebra Systems se mění na ZEBR.AI
Autor: ZEBR.AI
Český distributor kyberbezpečnostních řešení Zebra Systems mění název i strategické zaměření. Nově bude působit jako ZEBR.AI a chce sjednotit své mezinárodní aktivity pod značkou zaměřenou na rychlejší adopci AI technologií.
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Společnost Zebra Systems se mění na ZEBR.AI. Český distributor s přidanou hodnotou (VAD), který se více než 30 let zaměřuje na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat, chce pod novou značkou vystupovat jako globální AI-first distributor.

Základem jeho nabídky přitom nadále zůstává distribuce bezpečnostních řešení výrobců Acronis, GFI Software, N-able, Virtuozzo, Impossible Cloud, AST a Company (Un)Hacked. Změna má sjednotit mezinárodní aktivity firmy a podpořit její další expanzi.

Změna souvisí s růstem AI

Podle zakladatele a ředitele ZEBR.AI Zdeňka Bínka souvisí změna mimo jiné s vývojem portfolia partnerských výrobců. Ti podle něj stále více stavějí svá řešení na umělé inteligenci a současně konsolidují distribuční síť.

Firma zároveň roste na americkém trhu a připravuje expanzi do dalších regionů. Nová značka má podle společnosti lépe odpovídat jejím mezinárodním ambicím.

AI chce nabídnout také partnerům

Změna se nemá týkat pouze značky. ZEBR.AI chce resellerům a poskytovatelům MSP nabídnout nástroje, které jim umožní využívat AI pro vlastní automatizaci a současně AI služby nabízet koncovým zákazníkům.

Součástí nabídky bude také AI Adoption program, který má partnerům předávat zkušenosti s analytikou a praktickým nasazením AI v provozu. Firma jej chce doplnit vlastní inovační laboratoří AI Media Lab s technologiemi virtuální reality a umělé inteligence.

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Vedle bezpečnosti také AI nástroje pro produktivitu

ZEBR.AI už nyní distribuuje technologie kybernetické bezpečnosti s integrovanými funkcemi umělé inteligence. Portfolio zároveň rozšiřuje o nástroje zaměřené přímo na produktivitu.

Mezi ně patří Eloquens AI jako e-mailový asistent a MyPersonas jako digitální dvojče konkrétního pracovníka. Připravuje se také Adminio AI, který má sloužit jako asistent pro sjednávání schůzek.

Ze Zebra Systems vzniká globální značka

ZEBR.AI uvádí, že chce vedle dosavadních IT administrátorů a CIO oslovovat také další pracovníky s rozhodovacími pravomocemi, včetně výkonných ředitelů a finančních manažerů. Jednotná platforma a komunikace napříč trhy mají firmě usnadnit další růst.

Společnost vznikla evolucí ZEBRA SYSTEMS, která působila více než 30 let v České republice, na Slovensku, v jihovýchodní Evropě a Severní Americe. Vedle distribuce produktů poskytuje partnerům také technickou podporu a školení.

Zdroj: ZEBR.AI

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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