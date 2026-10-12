Zyxel zjednodušuje konfiguraci a správu bezpečnostních řešení pro partnery

Společnost Zyxel Networks spustila novou kampaň zaměřenou na obchodní partnery, kteří chtějí rozšířit svou nabídku o kybernetickou bezpečnost. Cílem je zejména menším instalačním firmám a prodejcům usnadnit prodej, konfiguraci i následnou správu bezpečnostních řešení, aniž by museli investovat do nákladných školení nebo rozšiřovat vlastní technické zázemí.
Podle průzkumu Eset 2026 SMB Cyber Readiness Index zaznamenalo v uplynulých 12 měsících bezpečnostní incident 44 % firem v regionu EMEA. Phishingové útoky podle stejného podkladu postihly 27 % podniků v tomto regionu. Zyxel proto upozorňuje na rostoucí potřebu ochrany nejen ve firmách, ale také v domácnostech a u zařízení, jako jsou kamery nebo systémy chytré domácnosti.
Instalace za pět minut
Základem nabídky jsou bezpečnostní firewally USG FLEX H, cloudová platforma Nebula pro správu sítí a bezpečnostní funkce využívající umělou inteligenci, které jsou součástí řešení značky Zyxel. Platforma Nebula umožňuje zařízení předem nakonfigurovat, vzdáleně instalovat, monitorovat i spravovat, takže není vždy nutné vysílat technika přímo k zákazníkovi.
Podle výrobce lze díky průvodci a platformě Nebula instalaci bezpečnostních zařízení zvládnout v pěti krocích přibližně za pět minut. Základní licence Nebula je součástí všech zařízení Zyxel, rozšířený Professional Pack je dostupný za příplatek.
Nová příležitost pro prodejce a instalátory
Kampaň cílí na stávající i potenciální partnery, kteří instalují sítě, kamerové systémy nebo technologie pro chytré domácnosti. Právě od těchto firem zákazníci stále častěji očekávají také pomoc se zabezpečením. Zyxel chce ukázat, že kybernetická ochrana nemusí být vyhrazena pouze specializovaným bezpečnostním integrátorům.
Společnost zároveň doporučuje postupně přecházet od základního zabezpečení k unifikované správě hrozeb a řízeným bezpečnostním službám. Pro obchodní partnery to podle výrobce představuje příležitost rozšířit nabídku a získat nové opakované příjmy, přičemž mohou zůstat v kontaktu se svými zákazníky i po instalaci zařízení.
Zdroj: Zyxel