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Ataccama má nového CEO. Do čela firmy se postaví Martin Záhumenský

redakce
Dnes
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Martin Záhumenský, Ataccama
Autor: Ataccama
Společnost Ataccama oznámila změnu ve svém vedení. Novým generálním ředitelem se stal dosavadní technologický ředitel Martin Záhumenský, který ve firmě působí více než 18 let. Do čela společnosti nastupuje v době, kdy se Ataccama zaměřuje na rozvoj řešení pro správu důvěryhodných dat využívaných v podnikové umělé inteligenci.

Společnost Ataccama jmenovala novým generálním ředitelem Martina Záhumenského, který dosud zastával pozici CTO. Ve funkci střídá Mikea McKeeho, jenž firmu vedl od roku 2023 a během svého působení se podílel na globální expanzi společnosti i uvedení agentické platformy Ataccama ONE.

Ve firmě působí od jejích začátků

Martin Záhumenský je s Ataccamou spojen více než 18 let. Profesní kariéru zahájil ve společnosti Accenture, odkud přešel do Adastry, kde se podílel na vývoji a obchodním rozvoji prvních řešení Ataccama pro správu dat. V letech 2013 až 2020 vedl společnost Instarea zaměřenou na monetizaci dat a následně stál také u vzniku firmy Market Locator. Do vedení Ataccamy se oficiálně vrátil v roce 2020.

V nové funkci chce Záhumenský navázat na dosavadní technologický směr společnosti. Podle Ataccamy se požadavky zákazníků mění – zatímco dříve řešili především kvalitu a správu dat, dnes se soustředí na jejich bezpečné využití při nasazování AI agentů. Firma proto plánuje pokračovat v rozvoji řešení, která mají organizacím pomoci využívat umělou inteligenci na základě důvěryhodných dat.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Vedl AI transformaci společnosti

Záhumenský se v posledních letech podílel na řadě strategických projektů společnosti. Vedl produktovou a vývojovou strategii při přechodu Ataccamy na nativní využití umělé inteligence, stál za uvedením platformy Ataccama ONE Agentic a připravoval interní AI roadmapu zaměřenou na zvyšování produktivity i transformaci fungování firmy.

Personální změna přichází v období, kdy Ataccama posiluje svou pozici na trhu. Letos byla již popáté za sebou označena za lídra v hodnocení Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions a současně získala nejvyšší možné hodnocení za strategii ve zprávě Forrester Wave: Data Quality Solutions. Na konci roku 2025 navíc společnost získala strategickou investici od Snowflake Ventures, která podpořila další rozvoj její platformy pro správu důvěryhodných dat a podnikovou AI.

Zdroj: Ataccama

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redakce

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