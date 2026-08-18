Falešné výhry a zablokované účty. Kyberšmejdi stále častěji využívají online reklamu

Kyberpodvodníci se ve druhém čtvrtletí 2026 v Česku zaměřovali především na získávání osobních a platebních údajů. Podle analýzy společnosti ESET využívali falešnou online reklamu, vyskakovací okna a další formy komunikace, které uživatele přesměrovávaly na škodlivé webové stránky s formuláři.
Útočníci přitom pracovali především s emocemi. Obětem zobrazovali například falešná oznámení o výhře v online kasinu, varování před zablokováním účtu nebo výzvy k zaplacení údajné dopravní pokuty. Cílem bylo přimět uživatele k rychlé reakci a následně z nich vylákat kontaktní údaje, přístupová data nebo informace k platební kartě.
Polovina zachycených útoků patřila Agent.HVI
Nejčastější phishingovou hrozbou v Česku byl ve druhém čtvrtletí typ označovaný jako HTML/Phishing.Agent.HVI, který tvořil 50 % všech zachycených případů. Jde o profesionálně skrytou, tedy obfuskovanou formu phishingu s globálním dosahem, jejímž cílem jsou především přihlašovací údaje a data k platebním kartám.
Podle ESETu se tento typ podvodů vyznačuje především způsobem šíření. Útočníci využívají reklamní kampaně a vyskakovací okna, která vedou na škodlivé weby. Tím se zároveň snaží snížit pravděpodobnost, že bude podvodná komunikace nebo samotný útok rychle odhalen bezpečnostními nástroji.
Na druhém místě skončil HTML/Phishing.Gen s podílem 29 %. Jeho zastoupení přitom oproti prvnímu čtvrtletí výrazně kleslo. Zatímco na začátku roku tvořily tyto útoky přibližně dvě třetiny všech zachycených phishingových případů, ve druhém čtvrtletí jejich podíl klesl pod jednu třetinu.
Falešná výhra může vést ke krádeži platebních údajů
Jedním z častých scénářů byly falešné reklamy a vyskakovací okna informující například o údajné výhře iPhonu nebo možnosti zatočit kolem štěstí. Uživatel měl následně pro získání výhry vyplnit kontaktní údaje, v některých případech dokonce informace o platební kartě.
Získaná data pak mohou útočníci využít několika způsoby. Oběť může být například zaregistrována k placené službě, údaje mohou skončit u falešného call centra nebo mohou být zneužity při dalších phishingových kampaních. Podobným způsobem fungovala také falešná upozornění, která uživatele varovala před údajným zablokováním účtu na Facebooku.
Podvodníci zneužívali také strach z pokuty
Další podvodná kampaň využívala falešné SMS zprávy informující o údajné dopravní pokutě. Zpráva obsahovala odkaz na phishingový web, kde útočníci pracovali s hrozbou následků v případě nezaplacení. Falešné stránky navíc nabízely možnost získat slevu, aby oběť motivovaly k rychlému jednání.
Skutečným cílem bylo opět získat osobní údaje nebo data k platební kartě prostřednictvím formuláře. ESET uvádí, že podle jeho analýzy byly tyto útoky připraveny s využitím nástrojů a infrastruktury čínského původu.
Po roce se vrací investiční podvod Nomani
V červnu bezpečnostní experti zaznamenali také mírný nárůst investičních podvodů označovaných jako Nomani. Počet jejich detekcí přitom v předchozích měsících zhruba rok postupně klesal.
Typickým znakem těchto podvodů jsou upravené fotografie známých osobností, celebrit nebo politiků. Útočníci vytvářejí falešné články a reklamy, které mají působit důvěryhodně a prezentovat údajně výhodnou investiční příležitost. Součástí kampaní může být také deepfake obsah vytvořený pomocí nástrojů umělé inteligence.
Podvod zpravidla začíná chytlavou reklamou na sociálních sítích. Po kliknutí se uživatel dostane na věrohodně vypadající článek a následně na formulář, do kterého má zadat své osobní údaje. Poté ho může kontaktovat údajný investiční poradce. Útok může pokračovat až k falešnému telefonátu a v některých případech také k instalaci nástroje pro vzdálenou správu zařízení.
Nejdůležitější je nepodlehnout tlaku
ESET doporučuje věnovat zvýšenou pozornost zejména nevyžádané komunikaci a nabídkám, které vyvolávají silnou emoci nebo požadují okamžitou reakci. Uživatelé by neměli bez ověření klikat na odkazy v e-mailech, SMS zprávách nebo reklamách a neměli by zadávat osobní či platební údaje na stránkách, jejichž důvěryhodností si nejsou jistí.
Bezpečnostní experti zároveň doporučují používat pro každý účet unikátní heslo a všude, kde je to možné, zapnout vícefaktorové ověřování. Pokud někdo po telefonu požaduje citlivé údaje nebo instalaci softwaru pro vzdálený přístup, je vhodné hovor ukončit a instituci kontaktovat samostatně prostřednictvím oficiálních kontaktních údajů.
Zdroj: ESET