Gartner: Globální exploze čipů, trh v roce 2026 přesáhne 1,3 bilionu dolarů

Podle nejnovější prognózy Gartneru vstupuje trh s paměťovými čipy v letošním roce do mimořádně silné růstové fáze. Celkové tržby mají dosáhnout 1,32 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 64 % a zároveň nejvyšší tempo růstu za posledních dvacet let. Hlavními motory jsou poptávka po AI akceleraci, investice do datových center a prudký růst cen pamětí, označovaný jako memflace.
Analytici očekávají, že tržby z paměťových čipů se v roce 2026 v důsledku zmiňovnaé memflace ztrojnásobí. Ceny DRAM mají vzrůst o 125 %, NAND dokonce o 234 %. A ceny se v nebeských výšinách budou držet dlouho: výrazné zlevnění se podle odborníků nedostaví dříve než koncem roku 2027. Memflace zároveň utlumí poptávku po produktech mimo oblast AI – v některých segmentech až do roku 2028.
„Díky obrovské poptávce po výpočtech pro umělou inteligenci, datových centrech a energii, spolu s rostoucími cenami pamětí by měl paměťový průmysl dosáhnout v roce 2026 už třetího roku dvouciferného růstu v řadě. Jde o významný milník, který jasně ukazuje klíčovou roli tohoto odvětví v celém technologickém řetězci AI,“ konstatuje Rajeev Rajput, hlavní analytik Gartneru.
Gartner odhaduje, že čipy určené pro AI mají v roce 2026 tvořit přibližně 30 % celkových tržeb. Poskytovatelé hyperškálovatelných služeb masivně investují do infrastruktury pro trénování a provoz AI modelů, což vede k vysoké poptávce po GPU i specializovaných akcelerátorech. Výdaje hyperscalerů na AI infrastrukturu mají podle analytické společnosti letos vzrůst o více než 50 %.
„Memflace buď úplně zlikviduje, nebo alespoň výrazně oddálí poptávku po technologiích mimo oblast AI až do roku 2028 – a to v různé míře podle konkrétní aplikace,“ uvádí Rajput. „Vendoři by měli počítat s vyššími cenami v první polovině roku 2026, po kterých bude následovat další růst cen, ale už mírnější a stabilnější. CIO a šéfové IT by měli být velmi opatrní při uzavírání smluv s nevýhodnými cenovými podmínkami, které sahají za hranice roku 2027.“
Prognóza tržeb v odvětví čipů 2025–2027 (miliardy dolarů)
|
2025
|
2026
|
2027
|
Paměťové
|
216,3
|
633,3
|
748,1
|
Ostatní
|
589,0
|
686,9
|
806,4
|
Celkem
|
805,3
|
1 320,2
|
1 554,5
Zdroj: Gartner