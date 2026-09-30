N-able odhalí „stínovou AI“ ve firmách. Nová funkce ukáže, kdo a jaké AI nástroje používá

Společnost N-able rozšiřuje své nástroje pro správu a zabezpečení IT o funkci Shadow AI Visibility. Ta má organizacím umožnit zjistit, jaké nástroje umělé inteligence se v jejich prostředí skutečně používají, a to bez nutnosti nasazovat další agenty nebo infrastrukturu.
Funkce je dostupná v řešeních N-central, N-sight a Adlumin. Dokáže sledovat využívání AI na koncových zařízeních i v síti a poskytovat informace o tom, které nástroje se používají, kým a kde.
Firmy často nevědí, jakou AI zaměstnanci používají
S rostoucím využíváním AI zaměstnanci stále častěji sahají po aplikacích, rozšířeních prohlížečů, vývojářských nástrojích, API nebo SaaS platformách mimo tradiční procesy IT správy.
Průzkum společnosti Gartner z března až května 2025 mezi 302 vedoucími pracovníky v oblasti kyberbezpečnosti zjistil, že 69 % organizací má podezření nebo dokonce důkazy o používání nepovolených veřejných GenAI nástrojů zaměstnanci.
Takzvaná stínová AI může podle N-able představovat problém z hlediska bezpečnosti, dodržování předpisů i samotného provozu. Pokud organizace neví, jaké AI nástroje se používají, nemá zároveň dostatečný přehled o souvisejících rizicích.
Zebra Systems mění značku na ZEBR.AI. Distributor chce stavět na umělé inteligenci
Bez dalších agentů a konzolí
Shadow AI Visibility rozšiřuje stávající řešení N-able a využívá jejich současné prostředí. Nevyžaduje nasazení dalších agentů, nástrojů ani samostatné konzole pro správu.
Funkce dokáže identifikovat AI aplikace, rozšíření prohlížečů, vývojářské nástroje, rozhraní příkazového řádku i síťovou aktivitu související s AI. Organizace tak mohou vytvořit přehled používaných AI nástrojů a následně nastavit odpovídající pravidla.
Přehled podle nástroje, uživatele i zařízení
Detekované nástroje lze klasifikovat podle kategorie, dodavatele, modelové řady a stavu schválení. Systém zároveň umožňuje přiřadit konkrétní zařízení a zjistit, kteří uživatelé nebo procesy se službami AI komunikují.
Data jsou dostupná přímo v prostředích N-central, N-sight a Adlumin. Administrátoři je mohou prohlížet, vyhledávat, vytvářet z nich přehledy a reagovat na zjištěnou aktivitu v nástrojích, které už pro správu IT používají.
Pomoc pro MSP
Funkce je určena také poskytovatelům řízených služeb (MSP). Ti mohou přehled o využívání AI využít například při hodnocení rizik, reportování souladu s předpisy nebo tvorbě doporučení a pravidel pro zákazníky. Shadow AI Visibility je podle dodaného materiálu již dostupná pro platformy N-central, N-sight a Adlumin.
Zdroj: N-able, ZEBR.AI