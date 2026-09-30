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N-able odhalí „stínovou AI“ ve firmách. Nová funkce ukáže, kdo a jaké AI nástroje používá

Jakub Fišer
Dnes
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Funkci Shadow AI Visibility od N-able
Autor: N-able, ZEBR.AI
N-able přidává do svých řešení N-central, N-sight a Adlumin funkci Shadow AI Visibility. Ta dokáže identifikovat AI aplikace, rozšíření prohlížečů, vývojářské nástroje i síťovou aktivitu a přiřadit je ke konkrétním uživatelům a zařízením.
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Společnost N-able rozšiřuje své nástroje pro správu a zabezpečení IT o funkci Shadow AI Visibility. Ta má organizacím umožnit zjistit, jaké nástroje umělé inteligence se v jejich prostředí skutečně používají, a to bez nutnosti nasazovat další agenty nebo infrastrukturu.

Funkce je dostupná v řešeních N-central, N-sight a Adlumin. Dokáže sledovat využívání AI na koncových zařízeních i v síti a poskytovat informace o tom, které nástroje se používají, kým a kde.

Firmy často nevědí, jakou AI zaměstnanci používají

S rostoucím využíváním AI zaměstnanci stále častěji sahají po aplikacích, rozšířeních prohlížečů, vývojářských nástrojích, API nebo SaaS platformách mimo tradiční procesy IT správy.

Průzkum společnosti Gartner z března až května 2025 mezi 302 vedoucími pracovníky v oblasti kyberbezpečnosti zjistil, že 69 % organizací má podezření nebo dokonce důkazy o používání nepovolených veřejných GenAI nástrojů zaměstnanci.

Takzvaná stínová AI může podle N-able představovat problém z hlediska bezpečnosti, dodržování předpisů i samotného provozu. Pokud organizace neví, jaké AI nástroje se používají, nemá zároveň dostatečný přehled o souvisejících rizicích.

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Bez dalších agentů a konzolí

Shadow AI Visibility rozšiřuje stávající řešení N-able a využívá jejich současné prostředí. Nevyžaduje nasazení dalších agentů, nástrojů ani samostatné konzole pro správu.

Funkce dokáže identifikovat AI aplikace, rozšíření prohlížečů, vývojářské nástroje, rozhraní příkazového řádku i síťovou aktivitu související s AI. Organizace tak mohou vytvořit přehled používaných AI nástrojů a následně nastavit odpovídající pravidla.

Přehled podle nástroje, uživatele i zařízení

Detekované nástroje lze klasifikovat podle kategorie, dodavatele, modelové řady a stavu schválení. Systém zároveň umožňuje přiřadit konkrétní zařízení a zjistit, kteří uživatelé nebo procesy se službami AI komunikují.

Data jsou dostupná přímo v prostředích N-central, N-sight a Adlumin. Administrátoři je mohou prohlížet, vyhledávat, vytvářet z nich přehledy a reagovat na zjištěnou aktivitu v nástrojích, které už pro správu IT používají.

Pomoc pro MSP

Funkce je určena také poskytovatelům řízených služeb (MSP). Ti mohou přehled o využívání AI využít například při hodnocení rizik, reportování souladu s předpisy nebo tvorbě doporučení a pravidel pro zákazníky. Shadow AI Visibility je podle dodaného materiálu již dostupná pro platformy N-central, N-sight a Adlumin.

Zdroj: N-able, ZEBR.AI

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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