Neradi usínáte potichu? Evolveo XSleep schováte pod polštář, zvuk přenáší přes lícní kost

- Výrobce: Evolveo
- Cena: 699 Kč
- Více informací: https://eshop.evolveo.cz/evolveo-xsleep--polstarovy-bluetooth-reproduktor-na-spani--cerny/
Evolveo rozšiřuje nabídku osobní elektroniky o polštářový Bluetooth reproduktor XSleep. Je určený především pro poslech při usínání a využívá technologii Bone Conduction, která přenáší zvuk prostřednictvím vibrací přes polštář a lícní kosti.
Výrobce zařízení navrhl jako alternativu ke sluchátkům, která mohou být při spánku nepohodlná. Podle Evolveo má být přehrávaný obsah slyšitelný především pro člověka ležícího na polštáři, takže nemusí rušit partnera.
Dvě možnosti poslechu
XSleep lze při usínání jednoduše vložit pod polštář. Druhou možností je přímý kontakt zařízení s lícními kostmi, kdy se zvuk přenáší pomocí vibrací přímo do těla.
Reproduktor lze připojit k telefonu, tabletu nebo notebooku prostřednictvím Bluetooth 6.0. Pokud uživatel nechce mít při usínání telefon poblíž, může využít také integrovaný slot pro MicroSD kartu.
Přehraje hudbu i bez telefonu
Po vložení karty lze poslouchat uloženou hudbu, relaxační nahrávky nebo jiné audio bez bezdrátového připojení. Podporovány jsou formáty MP3, FLAC, WAV a WMA.
Praktickou funkcí je také časovač automatického vypnutí. Uživatel může nastavit vypnutí po 30 nebo 60 minutách, takže reproduktor nemusí zůstat aktivní celou noc.
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Pod polštářem ho téměř necítíte
Evolveo XSleep má tenký profil a nízkou hmotnost, aby při umístění pod polštářem nepřekážel. Jeho rozměry jsou 155 × 36 × 13 mm.
Integrovaná baterie poskytuje až 20 hodin nepřetržitého provozu. Nabíjení probíhá prostřednictvím konektoru USB-C.
Dostupnost a cena
Evolveo XSleep je již dostupný v černém provedení prostřednictvím vybraných prodejců a oficiálního e-shopu výrobce. Doporučená koncová cena činí 699 Kč včetně DPH.
Zdroj: Evolveo