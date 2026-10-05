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Neradi usínáte potichu? Evolveo XSleep schováte pod polštář, zvuk přenáší přes lícní kost

redakce
Dnes
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Evolveo XSleep
Autor: Evolveo
Evolveo přichází s reproduktorem XSleep určeným pro poslech hudby, podcastů nebo mluveného slova při usínání. Zařízení využívá technologii Bone Conduction, lze jej položit pod polštář nebo přiložit k lícním kostem a na jedno nabití vydrží až 20 hodin.
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Evolveo rozšiřuje nabídku osobní elektroniky o polštářový Bluetooth reproduktor XSleep. Je určený především pro poslech při usínání a využívá technologii Bone Conduction, která přenáší zvuk prostřednictvím vibrací přes polštář a lícní kosti.

Výrobce zařízení navrhl jako alternativu ke sluchátkům, která mohou být při spánku nepohodlná. Podle Evolveo má být přehrávaný obsah slyšitelný především pro člověka ležícího na polštáři, takže nemusí rušit partnera.

Dvě možnosti poslechu

XSleep lze při usínání jednoduše vložit pod polštář. Druhou možností je přímý kontakt zařízení s lícními kostmi, kdy se zvuk přenáší pomocí vibrací přímo do těla.

Reproduktor lze připojit k telefonu, tabletu nebo notebooku prostřednictvím Bluetooth 6.0. Pokud uživatel nechce mít při usínání telefon poblíž, může využít také integrovaný slot pro MicroSD kartu.

Přehraje hudbu i bez telefonu

Po vložení karty lze poslouchat uloženou hudbu, relaxační nahrávky nebo jiné audio bez bezdrátového připojení. Podporovány jsou formáty MP3, FLAC, WAV a WMA.

Praktickou funkcí je také časovač automatického vypnutí. Uživatel může nastavit vypnutí po 30 nebo 60 minutách, takže reproduktor nemusí zůstat aktivní celou noc.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Pod polštářem ho téměř necítíte

Evolveo XSleep má tenký profil a nízkou hmotnost, aby při umístění pod polštářem nepřekážel. Jeho rozměry jsou 155 × 36 × 13 mm.

Integrovaná baterie poskytuje až 20 hodin nepřetržitého provozu. Nabíjení probíhá prostřednictvím konektoru USB-C.

Dostupnost a cena

Evolveo XSleep je již dostupný v černém provedení prostřednictvím vybraných prodejců a oficiálního e-shopu výrobce. Doporučená koncová cena činí 699 Kč včetně DPH.

Zdroj: Evolveo

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redakce

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