Nový PowerProtect One: Dell spojuje zálohování a ochranu dat do jedné platformy

- Výrobce: Dell Technologies
- Cena: neuvedena
- Více informací: https://www.dell.com/en-us/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/powerprotect-one
Společnost Dell Technologies uvádí PowerProtect One, novou integrovanou platformu zaměřenou na kybernetickou odolnost. Kombinuje software pro správu a orchestraci ochrany dat PowerProtect Data Manager se zabezpečeným zálohovacím úložištěm PowerProtect Data Domain. Organizace tak získávají jednotné prostředí pro zálohování, obnovu, správu kapacity a bezpečnostní funkce.
Řídicí vrstvu tvoří 1U appliance
Základem platformy je dedikovaná appliance PowerProtect One DM5510 v kompaktním 1U rackovém provedení. Na jejím hardwaru běží PowerProtect Data Manager, který zajišťuje centrální správu ochrany dat, tvorbu a vynucování zálohovacích politik, orchestraci obnovy a dohled nad celým řešením.
Appliance je vybavena slotem OCP 3.0 a podporuje síťové připojení 10/25GbE. Pro její provoz není potřeba zajišťovat vlastní virtualizační infrastrukturu.
Data Domain nabídne až 256 TB využitelné kapacity
Při uvedení na trh je PowerProtect One postaven na úložišti Dell PowerProtect Data Domain DD6410. Jde o 2U systém s využitelnou kapacitou od 12 do 256 TB. Díky deduplikaci a hardwarově akcelerované kompresi dokáže chránit až 19,2 PB logických dat.
Kapacitu lze navyšovat po 4TB licenčních krocích podle toho, jak roste objem chráněných dat. Pro dlouhodobé uchovávání záloh je k dispozici také volitelná cloudová vrstva Cloud Tier, která přesouvá méně často využívaná data do objektového úložiště. U modelu DD6410 může celková využitelná kapacita s touto vrstvou dosáhnout až 768 TB.
Ochrana proti změně a poškození záloh
PowerProtect One obsahuje funkce určené k ochraně samotných záloh. Patří mezi ně Retention Lock, šifrování a Data Invulnerability Architecture, která průběžně ověřuje správnost uložených dat.
Platforma podporuje ochranu tradičních aplikací a souborových systémů i moderních workloadů, například Kubernetes a virtuálních prostředí. Dell zároveň umožňuje využívat také stávající zálohovací nástroje třetích stran.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Jedna konzole pro celý systém
Administrátoři mají k dispozici Unified Dashboard, který poskytuje centrální přehled o prostředí PowerProtect One. Z jedné konzole lze sledovat více systémů a kontrolovat stav zálohovacích úloh, celkové zdraví infrastruktury, vývoj kapacity i aktuální bezpečnostní rizika.
Cílem je omezit nutnost přepínání mezi různými nástroji a umožnit IT týmům rychleji reagovat na problémy, které se v prostředí ochrany dat objeví.
AI Assistant odpoví na dotazy k zálohám
Součástí platformy je také integrovaný AI Assistant. Administrátoři s ním mohou komunikovat přirozeným jazykem a získávat informace například o neúspěšných zálohách, nechráněných aktivech, stavu systému nebo nastavených politikách.
Asistent podle Dellu kombinuje aktuální provozní telemetrii s produktovou dokumentací a znalostní bází společnosti. Odpovědi tak mají vycházet z konkrétního prostředí a současně obsahují odkazy do relevantních částí rozhraní, které administrátora navedou k dalšímu kroku.
PowerProtect One tak propojuje správu zálohování s nástroji pro ochranu dat a jejich zabezpečení v jediném prostředí. Dell jej staví především jako způsob, jak zjednodušit správu ochrany dat a současně posílit odolnost zálohovací infrastruktury proti útokům.
Zdroj: Dell