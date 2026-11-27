Plánovaný návrat elektronické evidence tržeb (EET 2.0) přiměl řadu podnikatelů řešit, jaké pokladní vybavení budou potřebovat. O2 proto připravilo nabídku šesti pokladních a platebních řešení, která sdružuje na jednom místě. Podnikatelé si mohou vybrat vhodný systém podle velikosti provozovny a svých požadavků, přičemž přímo u operátora mohou pořídit také potřebný tablet nebo mobilní připojení.
Nabídka cílí na různé skupiny zákazníků – od živnostníků a menších obchodů až po restaurace, kavárny a bary. K dispozici jsou jednoduché pokladní aplikace i komplexnější systémy pro správu objednávek, skladových zásob a přehledů prodejů.
Pokladní licence od 349 korun měsíčně
Základní pokladní řešení mohou podnikatelé získat už od 349 Kč měsíčně bez DPH. Využít přitom mohou vlastní kompatibilní zařízení, případně si pořídit tablet přímo od O2. Ten operátor nabízí na splátky od 97 Kč měsíčně.
Výhodou je také služba O2 Connect, díky které mohou zákazníci za stanovených podmínek využívat data ze svého stávajícího mobilního tarifu také v tabletu. Nemusí tak pořizovat další datovou SIM kartu ani samostatný tarif.
Pro živnostníky jsou připravené také jednodušší aplikace, včetně variant bez licenčního poplatku. Alternativou jsou kompaktní zařízení, která kombinují pokladnu, platební terminál a tiskárnu účtenek. Restaurace a další gastronomické provozy mohou sáhnout po pokročilejších systémech pro správu stolů, objednávek a skladového hospodářství.
O2 pomůže také s výběrem a instalací
Operátor chce podnikatelům usnadnit nejen samotné pořízení, ale také výběr vhodného systému. Na nabídku dohlížejí specialisté O2, kteří zákazníkům bezplatně poradí podle typu provozovny, požadovaných funkcí a rozpočtu.
Stačí si na webu operátora prohlédnout dostupná řešení a odeslat nezávaznou poptávku. Specialista následně zákazníka kontaktuje, doporučí vhodnou variantu a pomůže s dalším postupem při pořízení, instalaci i zajištění technické podpory.
O2 zároveň uvádí, že nákup prostřednictvím jeho nabídky nemá být dražší než přímé pořízení u jednotlivých dodavatelů. U vybraných systémů navíc mohou zákazníci využít akční ceny a zvýhodněné balíčky.
EET 2.0 má odstartovat v lednu 2027
Podle aktuálně plánovaného harmonogramu se má elektronická evidence tržeb vrátit od 1. ledna 2027. Leden má sloužit jako zaváděcí období, od února se počítá s plným provozem. Podnikatelé tak mají několik týdnů na přípravu provozoven, výběr pokladního systému a zajištění potřebného vybavení.
O2 svou nabídku zpřístupnilo již nyní. Přehled všech šesti pokladních a platebních řešení včetně cen a podmínek najdou zájemci na webu operátora, kde mohou rovnou odeslat nezávaznou poptávku.
Zdroj: O2