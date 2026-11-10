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O2 koupilo Ness Czech. Chce posílit v IT službách i kyberbezpečnosti

Jakub Fišer
Dnes
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O2 Cloud
Autor: O2
O2 Cloud
O2 dokončilo akvizici technologické společnosti Ness Czech a výrazně tak rozšiřuje své kompetence na českém ICT trhu. Spojením s O2 IT Services chce získat silnější zázemí pro vývoj softwaru, cloudová řešení, kybernetickou bezpečnost i rozsáhlé projekty pro firmy a státní správu.
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Český telekomunikační operátor O2 rozšiřuje své působení mimo tradiční telekomunikační služby. Dokončil totiž akvizici společnosti Ness Czech, která patří mezi dodavatele technologických a IT řešení. Transakci předem schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a podle O2 představuje další důležitý krok v dlouhodobé strategii zaměřené na rozvoj ICT služeb pro firemní zákazníky a veřejnou správu.

Akvizicí O2 získává další odborníky a technologické kompetence, které chce propojit se zázemím vlastní společnosti a dceřiné O2 IT Services. Zaměřit se chce především na aplikační vývoj, digitální transformaci, cloudové služby, datová řešení a kybernetickou bezpečnost. Právě tyto oblasti mají podle operátora stále větší význam při digitalizaci firem i veřejných institucí.

O2 chce realizovat větší technologické projekty

Po dokončení transakce plánuje operátor postupně sbližovat aktivity Ness Czech a O2 IT Services. Cílem je využít vzájemné synergie, propojit odborné týmy a rozšířit nabídku technologických služeb. O2 tím chce posílit také své kapacity pro realizaci rozsáhlých a komplexních ICT projektů.

„Akvizice Ness Czech je důležitým krokem v naší dlouhodobé strategii. Jsme významným technologickým partnerem firem a veřejné správy a chceme naši pozici na ICT trhu dále posilovat. Spojením s Ness Czech získáváme další špičkové odborníky, zkušenosti a kompetence, díky kterým budeme schopni realizovat ještě komplexnější technologická řešení a pomáhat zákazníkům s jejich digitální a AI transformací,“ říká Richard Siebenstich, generální ředitel O2 Czech Republic.

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Podle Martina Silvičky, ředitele divize Corporate, Government & ICT společnosti O2, se obě organizace odborně dobře doplňují. Jejich propojení má zákazníkům přinést širší portfolio služeb a přístup k většímu počtu specialistů. Operátor tak chce vystupovat jako komplexní technologický partner, který dokáže pokrýt větší část potřeb firemních zákazníků i státní správy.

O2 rozšiřuje své působení mimo telekomunikace

Akvizice zapadá do širšího směřování O2, které se vedle mobilních a internetových služeb stále více zaměřuje také na firemní IT. V jeho portfoliu už nyní figurují hostingové a cloudové služby, kybernetická bezpečnost nebo řešení využívající umělou inteligenci prostřednictvím centra Dataclair.ai.

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Získáním Ness Czech tak O2 posiluje pozici na trhu, kde se stále více propojují telekomunikace, podnikové IT a služby spojené s digitalizací. Konkrétní harmonogram integrace obou společností ani finanční podmínky transakce zveřejněná tisková zpráva neuvádí.

Zdroj: O2

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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