Obrazem: 100Mega rozjela odborný program se závodní atmosférou

Akce nabídla účastníkům prostor pro odborné diskuse v neformálním prostředí mimo kanceláře a zasedací místnosti. Vedle prezentace nových řešení a technologií se velká část programu věnovala také výměně zkušeností z realizovaných projektů, diskusím o aktuálních potřebách trhu a hledání nových obchodních příležitostí.
„Osobní setkání mají stále nenahraditelnou hodnotu. Online komunikace je efektivní, ale nic nenahradí možnost potkat se tváří v tvář, otevřeně diskutovat aktuální témata, sdílet zkušenosti z praxe a společně hledat nové příležitosti. Právě podobné akce pomáhají budovat dlouhodobé vztahy a posouvat celý obor kupředu,“ uvedl David Petrovič, obchodní ředitel 100Mega Distribution.
Po odborné části programu následovalo neformální networkingové setkání, které vyvrcholilo závody na motokárovém okruhu. Účastníci si tak mohli vyzkoušet své řidičské schopnosti a užít si přátelskou atmosféru i mimo pracovní prostředí. Vysoké letní teploty přitom proměnily závodění v ještě větší výzvu. Setkání potvrdilo rostoucí význam osobních akcí, které propojují vzdělávání, sdílení know-how a budování obchodních vztahů. Účastníci si z Praga Areny odvezli nejen nové informace o technologických novinkách, ale také řadu inspirativních kontaktů a společných zážitků.
Společnost 100MEGA podobné odborně-networkingové akce organizuje pravidelně s cílem podporovat rozvoj partnerské komunity a přinášet zákazníkům přístup k nejnovějším technologiím a trendům na trhu.
Zdroj: 100Mega Distribution