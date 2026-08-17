Synology představuje DiskStation neo+. Nové, výhodnější NAS díky non-ECC paměti

- Výrobce: Synology
- Cena: neuvedena
- Více informací: https://www.synology.com/
Společnost Synology představila novou rodinu stolních NAS označenou DiskStation neo+. Řada zahrnuje čtyři modely – DS1825neo+, DS1525neo+, DS925neo+ a DS725neo+. Výrobce ji staví jako cenově dostupnější alternativu ke stejnojmenným modelům standardní řady DS Plus. Hlavním rozdílem je použití levnější non-ECC paměti v základní konfiguraci, zatímco ostatní parametry a možnosti škálování zůstávají zachovány.
Nižší cena díky non-ECC paměti
Nové modely vycházejí ze stejné platformy jako odpovídající zařízení řady DS Plus, avšak ve výchozí konfiguraci mají 4GB non-ECC DDR4 SODIMM paměť. Synology tím reaguje na aktuální situaci na trhu s paměťovými komponentami a chce zákazníkům nabídnout možnost pořídit NAS s nižšími pořizovacími náklady. Řada neo+ bude prodávána souběžně se standardními modely DS Plus.
Použití non-ECC paměti se podle výrobce nepromítá do možností dalšího rozšiřování zařízení. NAS disponují integrovanými sloty M.2 pro SSD cache a síťovými porty 2,5GbE.Kapacitu úložiště lze navíc navýšit pomocí rozšiřovací jednotky DX525. Modely DS1825neo+ a DS1525neo+ mají navíc sloty PCIe 3.0, do kterých lze osadit volitelné síťové adaptéry s podporou 10GbE nebo 25GbE.
Paměť lze později navýšit až na 32 GB
Synology počítá také s uživateli, kteří budou chtít svůj NAS postupem času vybavit větší kapacitou operační paměti. Nové modely podporují rozšíření RAM až na 32 GB a zachovávají také možnost použití ECC pamětí. Výrobce však upozorňuje, že kombinování modulů non-ECC a ECC není oficiálně podporováno.
Řada DiskStation neo+ využívá operační systém Synology DiskStation Manager (DSM) 7.4, který poskytuje přístup k ekosystému aplikací pro správu dat a síťových služeb. Synology Drive dokáže NAS proměnit v privátní cloud s přístupem z různých platforem a synchronizací mezi lokalitami. Pro zálohování je určena sada Active Backup Suite, která podporuje zařízení s Windows, Linuxem a macOS, virtuální počítače i cloudové účty.
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Podpora kamerového dohledu
NAS mohou sloužit také jako základ lokálního kamerového systému. Aplikace Surveillance Station umožňuje využít zařízení jako síťový videorekordér (NVR) pro dohledové kamery. Synology tak novou řadu necílí pouze na ukládání souborů, ale také na synchronizaci dat, zálohování a správu dalších služeb v domácnostech i menších firmách.
Cena a dostupnost
Synology DiskStation neo+ bude v Evropě dostupná od října 2026. Výrobce v tiskové zprávě zatím neuvedl ceny jednotlivých modelů. Nová řada bude na trhu existovat souběžně se standardními modely DS Plus a má zákazníkům nabídnout další možnost, jak přizpůsobit konfiguraci NAS svému rozpočtu a budoucím požadavkům.
Zdroj: Synology