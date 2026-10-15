T-Mobile nasazuje AI hlasového asistenta. Pomůže s vyúčtováním i roamingem

T-Mobile začal na zákaznické infolince nasazovat AI hlasového asistenta VoiceBot, který má zákazníkům usnadnit vyřizování běžných požadavků. V současnosti zvládá většinu dotazů týkajících se vyúčtování, základní požadavky ohledně roamingu a poskytuje obecné informace o službách a produktech operátora.
Hlasový asistent odpovídá přímo během hovoru, takže zákazníci nemusí kvůli jednoduchým otázkám čekat na spojení s pracovníkem zákaznické péče. Složitější případy budou nadále řešit zaměstnanci operátora. T-Mobile zároveň průběžně vyhodnocuje odpovědi VoiceBotu a ověřuje, zda správně rozumí požadavkům zákazníků.
VoiceBot se postupně učí nové požadavky
Nasazení nejprve testovali zaměstnanci T-Mobilu. V červenci 2026 začal asistent pomáhat také zákazníkům, kteří volají s dotazy k vyúčtování nebo se zajímají o služby operátora. Rozšíření na další témata a větší počet zákazníků bude záviset na výsledcích provozu. Podle společnosti jsou dosavadní výsledky slibné.
„Když zákazník potřebuje vysvětlit vyúčtování nebo se zeptat na roaming, chce získat odpověď rychle a jednoduše. AI voicebot mu s běžnými dotazy pomůže přímo během hovoru, bez čekání na spojení s pracovníkem zákaznické péče,“ uvedl Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobilu.
Projekt skupiny Deutsche Telekom
VoiceBot je součástí projektu OneBot skupiny Deutsche Telekom, v němž má český T-Mobile vedoucí roli. Na vývoji a zavádění řešení skupina spolupracuje s technologickou společností Wonderful.ai. Zkušenosti z českého provozu mají pomoci s dalším rozvojem asistenta v rámci celé skupiny.
Podle Abhisheka Goela, ředitele informačních technologií T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, je důležité, aby zaměstnanci umělé inteligenci důvěřovali a vnímali ji jako pomoc při každodenní práci. Propojení jejich zkušeností s možnostmi AI má zjednodušit práci zákaznického centra a současně zlepšit poskytované služby.
VoiceBot T-Mobile zavádí postupně na zákaznické infolince. Aktuálně pomáhá s vybranými dotazy k vyúčtování, roamingu a službám operátora. Konkrétní termín rozšíření na další oblasti tisková zpráva neuvádí.
Zdroj: T-Mobile