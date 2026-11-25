Malí podnikatelé, živnostníci nebo provozovatelé menších obchodů už nemusí kvůli evidenci prodejů pořizovat samostatnou pokladnu. T-Mobile spustil aplikaci T Pokladna, která nabízí kompletní pokladní systém přímo v mobilním telefonu nebo tabletu. Dostupná je pro Android i iOS a umožňuje vystavovat účtenky, evidovat platby a spravovat každodenní provoz.
Řešení cílí například na řemeslníky, kadeřnice, provozovatele menších kaváren nebo stánkaře. K jeho používání není potřeba žádný speciální terminál ani další hardware, stačí kompatibilní telefon či tablet. Samotná aplikace slouží k běžnému prodeji a vystavování účtenek, zatímco online administrace poskytuje přehled o provozu a centrální správu z jednoho místa.
Platby kartou zvládne i běžný telefon s NFC
T Pokladna podporuje evidenci hotovostních i karetních transakcí. Pro přijímání plateb kartou je potřeba jednorázově nainstalovat a propojit platební aplikaci třetí strany. Zařízení přitom musí podporovat technologii NFC. Po dokončení nastavení se možnost karetní platby automaticky objeví v pokladním systému.
Zákazník nemusí dostávat pouze papírovou účtenku. Podnikatel mu ji může předat také digitálně prostřednictvím QR kódu, který si zákazník načte vlastním telefonem. Historie transakcí je dostupná napříč zařízeními, takže majitel může kontrolovat prodeje i mimo samotnou provozovnu.
Přístupy zaměstnanců lze omezit podle rolí
Aplikace počítá také s provozy, ve kterých se střídá více zaměstnanců. Počet uživatelských přístupů není omezený a jednotlivým pracovníkům lze nastavit rozdílné role a oprávnění. Majitel nebo administrátor tak může mít k dispozici kompletní správu, zatímco obsluha uvidí pouze funkce potřebné k běžnému prodeji.
Brigádník například nemusí mít oprávnění ke stornování transakcí nebo k dalším citlivým operacím. Majitel tak může kontrolovat provoz i na dálku a nemusí být neustále přítomen přímo v obchodě.
Připravena je také na EET 2.0
T-Mobile uvádí, že aplikace je připravena na požadavky související s EET 2.0. Po zadání potřebných údajů a nahrání certifikátu bude automaticky odesílat nezbytná data Finanční správě ČR. Vybrané funkce lze navíc používat i bez internetového připojení. Jakmile se zařízení znovu připojí k síti, data se automaticky synchronizují.
Služba není určena pouze stávajícím zákazníkům operátora. T Pokladnu mohou využívat také podnikatelé, kteří od T-Mobilu nemají žádné další služby. Součástí nabídky je nepřetržitá zákaznická podpora zajišťovaná dodavatelem řešení a data jsou ukládána v rámci tuzemských datových center.
Do konce ledna bez měsíčního poplatku
T-Mobile zpřístupnil základní verzi aplikace bez měsíčního poplatku do 31. ledna 2027. Od 1. února 2027 bude stát 242 Kč měsíčně včetně DPH. Cena nezahrnuje případné volitelné přídavné moduly.
Stávající firemní zákazníci T-Mobilu s tarifem Magenta 1 Business mohou platbu za službu hradit také z finančního fondu na služby. Operátor tak cílí především na menší podnikatele, kteří hledají jednoduchou alternativu ke klasickým pokladním systémům bez nutnosti pořizovat další zařízení.
Zdroj: T-Mobile