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TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 uklidí až 90 dní bez vyprazdňování

redakce
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Robotický vysavač TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2
Autor: TP-Link
TP-Link uvádí na český trh nový robotický vysavač Tapo RV30 Max Plus Gen 2. Nabízí sací výkon až 13 000 Pa, navigaci pomocí dToF LiDARu a systém, který automaticky uvolňuje namotané vlasy. Dokovací stanice navíc pojme nečistoty až na 90 dní úklidu.
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TP-Link rozšiřuje nabídku chytré domácnosti o robotický vysavač Tapo RV30 Max Plus Gen 2. Novinka kombinuje vysávání a mopování, automatickou dokovací stanici a navigaci pomocí dToF LiDARu. Výrobce ji zaměřuje na domácnosti, které chtějí omezit množství ručního úklidu.

Sací výkon až 13 000 Pa

Tapo RV30 Max Plus Gen 2 nabízí sací výkon až 13 000 Pa a pět úrovní jeho nastavení. Při úklidu koberců dokáže automaticky zvýšit výkon pomocí funkce Carpet Boost.

Pro úklid podél stěn a v rozích využívá prodloužený boční kartáč. V kombinaci se systematickým plánováním trasy má vysavač pokrýt celou dostupnou podlahovou plochu bez zbytečného vynechávání.

Vlasy se nemají namotávat na kartáč

Jednou z hlavních funkcí novinky je systém proti namotávání vlasů. Speciálně navržený hlavní kartáč má namotávání předcházet a zachycené vlasy následně automaticky uvolnit v dokovací stanici.

Podle TP-Linku může být tato funkce praktická především v domácnostech s dlouhými vlasy nebo domácími mazlíčky, kde se vlasy a chlupy mohou na klasických kartáčích zachytávat častěji.

Robotický vysavač TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2

Autor: TP-Link

LiDAR vytvoří mapy až pro čtyři podlaží

O orientaci v prostoru se stará dToF LiDAR. Vysavač díky němu vytváří mapy domácnosti a dokáže ukládat mapy pro 3+1 podlaží. Senzory zároveň rozpoznávají hrany a výškové rozdíly a pomáhají zabránit pádu ze schodů.

Elektronické řízení průtoku vody umožňuje při mopování nastavit tři úrovně dávkování vody. Vysávání a mopování může přístroj provádět současně v jednom kroku.

Dokovací stanice pojme nečistoty na 90 dní

Automatická dokovací stanice průběžně vyprazdňuje nádobu vysavače do 3,3litrového prachového sáčku. TP-Link uvádí, že tak může zařízení fungovat až 90 dní bez nutnosti ručního vyprazdňování.

Stanice má zároveň kompaktní konstrukci, která podle výrobce zabírá méně prostoru. Je proto určena i do menších domácností.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Ovládání přes aplikaci i hlasem

Vysavač se ovládá prostřednictvím aplikace Tapo, která je dostupná v češtině a slovenštině. Uživatel v ní může plánovat úklid, nastavovat režimy, spravovat uložené mapy nebo vybrat konkrétní místnosti a zóny.

Tapo RV30 Max Plus Gen 2 podporuje také hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant. Úklid tak lze spustit i bez použití telefonu.

Dostupnost a cena

TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 je na českém trhu dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 5 499 Kč.

Zdroj: TP-Link

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Autor článku

redakce

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