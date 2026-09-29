TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 uklidí až 90 dní bez vyprazdňování

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 5 499 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/smart-home/robot-vacuum/tapo-rv30-max-plus-gen-2/
TP-Link rozšiřuje nabídku chytré domácnosti o robotický vysavač Tapo RV30 Max Plus Gen 2. Novinka kombinuje vysávání a mopování, automatickou dokovací stanici a navigaci pomocí dToF LiDARu. Výrobce ji zaměřuje na domácnosti, které chtějí omezit množství ručního úklidu.
Sací výkon až 13 000 Pa
Tapo RV30 Max Plus Gen 2 nabízí sací výkon až 13 000 Pa a pět úrovní jeho nastavení. Při úklidu koberců dokáže automaticky zvýšit výkon pomocí funkce Carpet Boost.
Pro úklid podél stěn a v rozích využívá prodloužený boční kartáč. V kombinaci se systematickým plánováním trasy má vysavač pokrýt celou dostupnou podlahovou plochu bez zbytečného vynechávání.
Vlasy se nemají namotávat na kartáč
Jednou z hlavních funkcí novinky je systém proti namotávání vlasů. Speciálně navržený hlavní kartáč má namotávání předcházet a zachycené vlasy následně automaticky uvolnit v dokovací stanici.
Podle TP-Linku může být tato funkce praktická především v domácnostech s dlouhými vlasy nebo domácími mazlíčky, kde se vlasy a chlupy mohou na klasických kartáčích zachytávat častěji.
LiDAR vytvoří mapy až pro čtyři podlaží
O orientaci v prostoru se stará dToF LiDAR. Vysavač díky němu vytváří mapy domácnosti a dokáže ukládat mapy pro 3+1 podlaží. Senzory zároveň rozpoznávají hrany a výškové rozdíly a pomáhají zabránit pádu ze schodů.
Elektronické řízení průtoku vody umožňuje při mopování nastavit tři úrovně dávkování vody. Vysávání a mopování může přístroj provádět současně v jednom kroku.
Dokovací stanice pojme nečistoty na 90 dní
Automatická dokovací stanice průběžně vyprazdňuje nádobu vysavače do 3,3litrového prachového sáčku. TP-Link uvádí, že tak může zařízení fungovat až 90 dní bez nutnosti ručního vyprazdňování.
Stanice má zároveň kompaktní konstrukci, která podle výrobce zabírá méně prostoru. Je proto určena i do menších domácností.
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Ovládání přes aplikaci i hlasem
Vysavač se ovládá prostřednictvím aplikace Tapo, která je dostupná v češtině a slovenštině. Uživatel v ní může plánovat úklid, nastavovat režimy, spravovat uložené mapy nebo vybrat konkrétní místnosti a zóny.
Tapo RV30 Max Plus Gen 2 podporuje také hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant. Úklid tak lze spustit i bez použití telefonu.
Dostupnost a cena
TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 je na českém trhu dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 5 499 Kč.
Zdroj: TP-Link