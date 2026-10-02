Zyxel přidává 10G do sítí menších firem. Řada XS1935 nabídne i PoE++ a cloudovou správu

- Výrobce: Zyxel
- Cena: Neuvedena
- Více informací: https://www.zyxel.com/global/en/products/switch/xs1935-series/overview
Zyxel Networks rozšiřuje nabídku síťových prvků pro malé a středně velké firmy o řadu XS1935. Trojice nových 10G multigigabitových chytrých řízených přepínačů má nabídnout dostatečnou kapacitu pro zařízení s vysokými nároky na přenos dat a současně umožnit postupné rozšiřování sítě.
10G pro servery, Wi-Fi 7 i úložiště
Jednotlivé modely řady XS1935 nabízejí 10G porty a podle konkrétní varianty celkem 10 nebo 12 portů. Zyxel je zaměřuje například na Wi-Fi 7 přístupové body, výkonné servery, datová úložiště, technologie AV-over-IP nebo multikamerové systémy.
Specifickou variantou je XS1935–12F, jehož všechny porty podporují 10G připojení prostřednictvím optického kabelu. To umožňuje například agregaci linek nebo připojení zařízení na delší vzdálenosti bez nutnosti nasazovat větší podnikový přepínač.
PoE++ zvládne až 90 W na port
Vyšší přenosová kapacita není jediným požadavkem moderních síťových zařízení. Některá z nich potřebují také více energie. Vybrané přepínače řady XS1935 proto podporují PoE++ s výkonem až 90 W na jeden port.
Celkový dostupný výkon dosahuje až 400 W. Po jednom ethernetovém kabelu tak lze současně přenášet data a napájet například Wi-Fi 7 přístupové body, PTZ kamery, IoT zařízení nebo videokonferenční systémy.
NebulaFlex umožní přechod do cloudu
Zyxel u řady XS1935 využívá technologii NebulaFlex, která kombinuje lokální správu s možností centralizovaného vzdáleného řízení prostřednictvím cloudové platformy Nebula. Uživatelé mohou mezi oběma režimy podle potřeby přecházet. Firma tak nemusí při změně způsobu správy pořizovat nový hardware.
Lite-L3 a možnost pozdějšího upgradu
Přepínače podporují síťové funkce Lite-L3, mezi které patří VLAN, Quality of Service, agregace linek a L3 static routing. Ty umožňují segmentovat síť, řídit provoz a lépe využívat dostupnou kapacitu.
Pokud firma později potřebuje pokročilejší funkce, může dokoupit Access L3 License. Ta zpřístupní pokročilý L3 routing a režim NetworkedAV pro profesionální nasazení AV-over-IP. Síť tak lze rozšiřovat bez nutnosti výměny stávajícího přepínače.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Tři modely a ekologičtější obal
Řada XS1935 zahrnuje modely XS1935–12F, XS1935–10 a XS1935–12HP. Konkrétní konfigurace se liší mimo jiné portovou výbavou a podporou PoE.
Zyxel zároveň upravil balení celé řady. Podle výrobce mají obaly oproti předchozí generaci XS1930 o 30 % nižší uhlíkové emise. Výpočet přitom vychází z generických emisních faktorů a porovnává emise na jednotku obalu.
Dostupnost a cena
Řada Zyxel XS1935 byla představena 29. září 2026. Ceny ani konkrétní termíny dostupnosti jednotlivých modelů v dodaném materiálu uvedeny nejsou. Výrobce odkazuje na produktové stránky řady XS1935, kde jsou informace o dostupnosti jednotlivých variant.
Zdroj: Zyxel