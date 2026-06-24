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100Mega Distribution rozšiřuje portfolio o značku Newland

redakce
Včera
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Mužské a ženské ruce spojující puzzle kousky na barevném pozadí reprezentující týmovou spolupráci spolupráce synergie kreativní problém řešení integrační strategie připojení konceptu.
Autor: Shutterstock
Distributor nově nabízí profesionální skenery a mobilní terminály pro retail, logistiku i průmysl.

Společnost 100Mega Distribution rozšiřuje své produktové portfolio o značku Newland, která patří mezi významné světové výrobce technologií pro automatickou identifikaci a sběr dat. Zákazníci nyní najdou v nabídce distributora první vybrané produktové řady určené pro retail, sklady, logistiku, výrobu i další provozy, kde je klíčová rychlost, přesnost a spolehlivost práce s čárovými kódy.

100Mega Distribution Newland

Autor: 100Mega Distribution

Produkty Newland jsou podle zástupců 100Megy známé kombinací moderních technologií, vysoké odolnosti a příznivého poměru ceny a výkonu. Díky širokému portfoliu dokáže značka pokrýt potřeby malých provozů i náročných průmyslových aplikací.

Mobilní terminály Newland umožňují efektivní práci v terénu i skladech, ruční a průmyslové skenery zvládnou rychlé a přesné snímání čárových kódů i v náročnějších podmínkách a prezentační skenery jsou ideální například pro pokladní systémy nebo samoobslužná řešení.

„Zařazení značky Newland do našeho portfolia vnímáme jako další krok v rozšiřování nabídky profesionálních řešení pro automatickou identifikaci. Newland nabízí kvalitní a technologicky vyspělá zařízení, která osloví zákazníky hledající spolehlivé řešení pro každodenní provoz,“ říká Jakub Mahdal, produktový manažer 100Megy.

Nově zařazené mobilní terminály, ruční skenery, průmyslové ruční skenery a prezentační skenery značky Newland jsou již dostupné v nabídce distributora. Portfolio se navíc bude postupně dále rozšiřovat o další modely a řešení.

Zdroj: 100Mega Distribution

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Autor článku

redakce

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