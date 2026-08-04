42 Prague a Adastra uzavírají partnerství. Zaměří se na rozvoj digitálních talentů

Nezisková IT škola 42 Prague oznámila partnerství se společností Adastra, která se zaměřuje na datovou analytiku, umělou inteligenci a digitální transformaci. Společným cílem je připravovat studenty i další zájemce na měnící se požadavky trhu práce a podpořit rozvoj digitálních dovedností v České republice.
Větší propojení vzdělávání s praxí
Partnerství vychází z přesvědčení obou organizací, že technologický sektor se bude i nadále potýkat s nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Vedle technických znalostí proto chtějí klást důraz také na praktické zkušenosti a schopnost rychle reagovat na nové technologie a požadavky firem.
42 Prague dlouhodobě staví na modelu projektové výuky a spolupráce mezi studenty. Nové partnerství s Adastrou má tento koncept dále rozšířit o přímé propojení s odborníky z praxe a reálnými projekty z oblasti datové analytiky a umělé inteligence.
Navazují na úspěch v DigiEduHack
Spolupráce navazuje na předchozí společný projekt realizovaný během evropského hackathonu DigiEduHack. Adastra zde působila jako partner a mentor týmu studentů 42 Prague, který vytvořil datový nástroj pro Nadační fond Eduzměna. Projekt následně získal hlavní ocenění v mezinárodní konkurenci a cenu si jeho autoři převzali letos v červnu v Bruselu.
Workshopy, mentoring i upskilling Nové partnerství se zaměří na tři hlavní oblasti – rozvoj digitálních kompetencí, podporu upskillingu a reskillingu v IT a rozvoj inovací v technologickém prostředí. Součástí budou odborné workshopy, mentoring, sdílení zkušeností z komerčních projektů i další vzdělávací aktivity, které mají studentům přiblížit fungování moderních technologických firem.
Důraz na data a umělou inteligenci
Adastra chce studentům nabídnout pohled na reálné projekty z oblasti datové analytiky, AI a digitální transformace. Cílem je usnadnit vstup do technologického sektoru lidem s různým vzděláním i profesními zkušenostmi a ukázat, jaké kompetence dnes firmy od budoucích specialistů očekávají.
Obě organizace označují partnerství za součást dlouhodobé strategie zaměřené na rozvoj technologických talentů, podporu inovací a posilování českého digitálního ekosystému. Společným cílem je pomoci připravit více odborníků na budoucí potřeby trhu práce.
Zdroj: 42 Prague, Adastra