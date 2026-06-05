Acer rozšiřuje herní portfolio o handheld Predator Atlas 8 s Intelem

- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system Slovakia, SWS Distribution, TD SYNNEX SK
- Více informací: www.acer.com
Predator Atlas 8 je nový herní handheld navržený pro uživatele, kteří požadují výkon počítače ve snadno přenosném formátu. Zařízení využívá nové procesory Intel Arc G-Series, v nejvyšší konfiguraci Intel Arc G3 Extreme, a nabízí plnohodnotné prostředí Windows 11 s podporou služby Xbox Game Pass.
Grafický výkon zajišťuje až samostatná grafika Intel Arc B390 s podporou ray tracingu. Součástí výbavy je také technologie Intel XeSS 3 využívající AI upscaling pro zvýšení snímkové frekvence a plynulejší hraní při zachování vysoké kvality obrazu.
Výdrž na cestách podporuje baterie s kapacitou až 80 Wh. Technologie Intel Endurance Gaming průběžně vyvažuje výkon a spotřebu energie, aby prodloužila dobu hraní bez nutnosti častého dobíjení.
O chlazení se stará systém Predator AeroBlade inspirovaný herními notebooky výrobce. Kombinuje dva ventilátory, přičemž jeden z nich využívá kovovou konstrukci s 89 ultratenkými lopatkami. Ve spojení s technologií Vortex Flow má řešení zajistit efektivnější proudění vzduchu a stabilní výkon i při vysoké zátěži.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Handheld je vybaven 8palcovým dotykovým displejem s rozlišením WUXGA, obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou technologie Variable Refresh Rate. Displej dosahuje jasu až 500 nitů a chrání jej sklo Corning Gorilla Glass Victus s úpravou pro omezení odlesků. Dotyková vrstva podporuje desetibodové ovládání.
Zvukovou stránku zajišťují dva reproduktory s podporou DTS:X Ultra. Pro komunikaci během hraní slouží dvojice mikrofonů s technologií Acer PurifiedVoice AI, která potlačuje okolní hluk a zlepšuje srozumitelnost hlasu.
V oblasti konektivity nabízí Predator Atlas 8 dva porty Thunderbolt 4, podporu paměťových karet microSD UHS-II, bezdrátové technologie Intel Killer Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Uživatelé tak mohou snadno připojit externí příslušenství, dokovací stanice nebo rozšířit úložný prostor.
Součástí výbavy je také aplikace PredatorSense známá z herních notebooků Predator. Umožňuje sledovat systémové parametry, přepínat výkonnostní režimy nebo upravovat nastavení zařízení přímo během hraní. Ovládací prvky doplňují analogové páčky a přepínatelné triggery s režimy pro akční i závodní hry.
Dostupnost a cena
Herní handheld Acer Predator Atlas 8 bude na trzích v regionu EMEA dostupný ve 4. čtvrtletí roku 2026. Výrobce zatím neoznámil doporučenou cenu.
Zdroj: Acer