Acer rozšiřuje nabídku školních Chromebooků o první modely s procesorem MediaTek Kompanio 540

- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system Slovakia, SWS Distribution, TD SYNNEX SK
- Cena: od 329 eur
- Více informací: https://www.acer.com/cz-cs/chromebooks/acer-chromebook-spin-311-r725t
Acer novými Chromebooky reaguje na rostoucí důraz na digitální vzdělávání a technologicky podporovanou výuku. Modely Chromebook 311 a Chromebook Spin 311 jsou navrženy tak, aby studentům poskytly spolehlivý výkon pro každodenní školní úkoly, online spolupráci i kreativní projekty, a zároveň splňovaly přísné nároky škol na odolnost a provozní efektivitu.
Srdcem obou zařízení je nový procesor MediaTek Kompanio 540, který zajišťuje plynulý chod aplikací používaných ve výuce, včetně nástrojů pro STEM obory nebo vzdělávacích programů typu Minecraft Education Edition. Díky optimalizované spotřebě energie dosahují Chromebooky až 15 hodin výdrže baterie na jedno nabití, což je ideální jak pro celodenní školní výuku, tak pro domácí přípravu studentů v rámci programů 1:1.
Energeticky úsporný design umožňuje bezventilátorový provoz, takže zařízení pracují téměř neslyšně a neruší výuku. Rychlé nabíjení navíc zajišťuje, že Chromebooky jsou během krátké přestávky opět připravené k použití, což je praktické zejména v prostředí sdílených učeben a počítačových laboratoří.
Konvertibilní bráška
Acer Chromebook Spin 311 nabízí konvertibilní konstrukci s 360° panty, díky nimž jej lze používat v několika režimech – jako klasický notebook, tablet nebo v režimu stojánku. To z něj činí ideální nástroj pro psaní poznámek, kreslení i interaktivní výuku. Naproti tomu Acer Chromebook 311 s tradiční konstrukcí typu clamshell sází na jednoduchost, nízkou hmotnost a snadnou přenositelnost, což ocení zejména mladší studenti.
Oba modely jsou vybaveny 11,6palcovým HD displejem s IPS technologií, který zajišťuje dobré pozorovací úhly a čitelnost obrazu. Chromebook Spin 311 je navíc dostupný i s antimikrobiálním sklem Corning Gorilla Glass, které zvyšuje odolnost displeje a hygienu při každodenním používání ve školním prostředí. Volitelně mohou být zařízení vybavena displejem s certifikací TÜV Rheinland pro snížené vyzařování modrého světla.
Pro online výuku a týmové projekty jsou Chromebooky vybaveny Full HD webkamerou a dvojicí mikrofonů, které zajišťují kvalitní obraz i zvuk při videohovorech. Volitelná ven orientovaná kamera umožňuje studentům vytvářet kreativní projekty v oblasti přírodních věd nebo výtvarné výchovy. Praktická klávesa Quick Insert pak usnadňuje přístup k nástrojům a aplikacím jedním stiskem.
Velký důraz byl kladen na konektivitu. Nové Chromebooky Acer podporují až Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3, což zajišťuje stabilní, rychlé a spolehlivé připojení k síti i externím zařízením. To je klíčové zejména v prostředí škol s vysokým počtem současně připojených uživatelů.
Odolnost do učeben
Odolnost zařízení odpovídá náročným podmínkám školních tříd. Chromebooky splňují standardy MIL-STD-810H a jsou konstruovány tak, aby odolaly pádům z výšky až 122 cm, polití tekutinami do objemu 330 ml i každodennímu hrubšímu zacházení. Zesílené šasi, nárazníky a ochrana portů pomáhají školám chránit jejich technologické investice.
Modulární konstrukce usnadňuje servis a opravy, což snižuje celkové náklady na vlastnictví. Snadno vyměnitelná klávesnice a modulární USB-C port umožňují rychlé opravy přímo ve školách, bez dlouhých odstávek zařízení. Chromebooky jsou navíc navrženy s ohledem na udržitelnost – využívají recyklované plasty, ekologické obaly a splňují certifikace Energy Star, TCO a EPEAT.
Pro školy je k dispozici také Chrome Education Upgrade, který výrazně zjednodušuje správu zařízení, jejich zabezpečení a nasazení ve velkém měřítku. Funkce zero-touch enrollment umožňuje automatickou registraci Chromebooků do školních systémů bez nutnosti manuálního nastavování, což šetří čas IT oddělením i pedagogům.
Dostupnost a ceny
Acer Chromebook 311 (C725) bude v regionu EMEA dostupný od března 2026 s odhadovanou počáteční cenou od 329 EUR.
Acer Chromebook Spin 311 (R725T) dorazí na trh rovněž v březnu 2026, s předpokládanou cenou od 379 EUR.
Zdroj: Acer