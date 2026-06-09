Acer rozšiřuje řadu Aspire AI o nové modely s funkcemi Copilot+ PC

- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system Slovakia, SWS Distribution, TD SYNNEX SK
- Více informací: https://www.acer.com/cz-cs/laptops/aspire/aspire-x-16-ai
Acer rozšířil portfolio Aspire AI Copilot+ PC o čtyři nové modely určené pro široké spektrum uživatelů. Nová zařízení využívají operační systém Windows 11, integrované AI funkce a nejnovější generaci procesorů. Výrobce cílí jak na domácnosti a studenty, tak na uživatele hledající vyšší výkon pro produktivitu a kreativní práci.
Notebook Aspire X 16 AI představuje nejvýkonnější novinku v nabídce. Využívá procesory Intel Core Ultra až do varianty X9 s výkonem platformy až 180 TOPS a integrovanou grafiku Intel Arc. Součástí výbavy je také dvojice ventilátorů s technologií Vortex Flow, která zajišťuje efektivní chlazení při zachování nízké hlučnosti.
Model Aspire X 16 AI je vybaven 16palcovým 3K OLED displejem s rozlišením WQXGA+, 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a obnovovací frekvencí 120 Hz. Notebook nabízí výdrž baterie až 24 hodin při přehrávání videa, hmotnost 1,6 kg a kovové šasi s tenkým profilem. Ve výbavě nechybí Thunderbolt 4, HDMI 2.1, čtečka microSD karet ani bezdrátová konektivita Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4.
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Druhou notebookovou novinkou je Aspire 18 AI. Ten je určen uživatelům, kteří preferují velký displej a komfortní pracovní plochu. Zařízení využívá procesory Intel Core Ultra Series 3 a nabízí až 18palcový WUXGA displej s obnovovací frekvencí až 165 Hz. Součástí konstrukce je také hliníkové víko, 180stupňový pant a zvětšený touchpad pro pohodlnější ovládání.
Výrobce u modelu Aspire 18 AI uvádí výdrž baterie až 22 hodin při přehrávání videa. Notebook dále nabízí Wi-Fi 7, dva porty Thunderbolt 4, podporu rychlého přihlášení pomocí IR kamery a konstrukci navrženou s ohledem na certifikaci EPEAT Gold.
Řadu doplňují all-in-one počítače Aspire C24 AI a Aspire C27 AI, které budou dostupné ve variantách s procesory AMD Ryzen AI 400 Series nebo Intel Core Ultra Series 3. Oba modely nabízejí 23,8palcový nebo 27palcový Full HD displej s obnovovací frekvencí až 144 Hz, volitelnou dotykovou vrstvu a nový stojan ErgoStand umožňující pohodlnější ergonomické nastavení.
Součástí výbavy all-in-one počítačů je až 64 GB operační paměti DDR5, SSD úložiště s kapacitou až 1 TB, výsuvná 5Mpx IR webkamera a bezdrátová konektivita Wi-Fi 6E. Zařízení jsou určena pro domácí použití, studium, práci i multimediální zábavu.
Všechna nová zařízení Aspire AI podporují prostředí Copilot+ PC a jsou vybavena sadou AI nástrojů AcerSense a Acer Intelligence Space. Mezi dostupné funkce patří například Acer QR Capture, Acer AI Image Generator nebo Acer Video Speed Controller, které mají zjednodušit každodenní práci, tvorbu obsahu i komunikaci.
Zdroj: Acer