Acer uvádí herní bestii Predator Helios 18 AI s grafikou GeForce RTX 5090 a 18" Mini LED displejem

- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system Slovakia, SWS Distribution, TD SYNNEX SK
- Cena: od 119 990 Kč
- Více informací: https://www.acer.com
Acer Predator Helios 18 AI představuje novou vlajkovou loď herního portfolia výrobce a držitele ocenění iF Design Award 2026. Notebook je navržen pro hráče, kteří požadují výkon srovnatelný se stolním počítačem, a současně potřebují mobilní řešení pro hraní, tvorbu obsahu nebo práci s náročnými aplikacemi.
Základem konfigurace je procesor až Intel Core Ultra 9 290HX Plus, který je doplněn grafickou kartou až NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Tato kombinace poskytuje vysoký výkon pro moderní hry, kreativní aplikace i úlohy využívající umělou inteligenci. Notebook lze osadit až 256 GB operační paměti a úložištěm o kapacitě až 6 TB.
Dominantou zařízení je 18palcový Mini LED displej s rozlišením WQUXGA. Panel nabízí jas až 1000 nitů v HDR režimu, certifikaci Calman Verified a stoprocentní pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Technologie Dual-Mode umožňuje přepínat mezi rozlišením 4K při obnovovací frekvenci 120 Hz a Full HD při 240 Hz podle aktuálních požadavků na obrazovou kvalitu nebo herní výkon.
Pro udržení stabilního výkonu využívá Predator Helios 18 AI pokročilý systém chlazení s ventilátory Predator AeroBlade 3D 6. generace. Ty jsou vybaveny mimořádně tenkými kovovými lopatkami o tloušťce 0,05 mm a podle výrobce dokážou zajistit až o 20 % vyšší proudění vzduchu oproti běžným plastovým ventilátorům. Chladicí soustavu dále doplňují tepelné trubice Vector Heat Pipes a teplovodivá pasta z tekutého kovu.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Notebook je vybaven patentovaným zvukovým systémem Predator Vox se šesti reproduktory. Konstrukce je navržena tak, aby zlepšovala směrovost zvuku, čistotu reprodukce a prostorový efekt při hraní, sledování multimédií i komunikaci během online her.
V oblasti konektivity nabízí zařízení technologii Intel Killer DoubleShot Pro, která kombinuje bezdrátové připojení Intel Killer Wi-Fi 7 s ethernetovým adaptérem Intel Killer Ethernet E5000B. Součástí výbavy jsou také dva porty Thunderbolt 5 pro vysokorychlostní přenos dat a připojení moderních periferií.
Prémiový charakter notebooku podtrhují RGB světelné prvky a mechanické spínače Predator MagKey 4.0. Ty doplňují celkovou výbavu zaměřenou na hráče, kteří vyžadují vysoký výkon, pokročilé možnosti přizpůsobení a maximální kontrolu nad herním zážitkem.
Dostupnost a cena
Herní notebook Acer Predator Helios 18 AI bude dostupný od června 2026. Doporučená cena začíná na 119 990 Kč včetně DPH.
Zdroj: Acer