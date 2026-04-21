Acronis uvádí službu MDR pro MSP s nepřetržitou detekcí hrozeb

- Výrobce: Acronis
- Distributoři ČR: Zebra systems
- Distributoři SR: Zebra systems
- Více informací: https://www.acronis.com/en/products/cloud/cyber-protect/managed-detection-and-response/
Acronis MDR by Acronis TRU je globálně dostupná služba řízené detekce a reakce, která funguje nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Řešení je navrženo speciálně pro poskytovatele řízených služeb (MSP) všech velikostí a umožňuje jim rozšířit nabídku kybernetické ochrany bez nutnosti investic do vlastního SOC.
Služba je postavena na bezpečnostních aktivitách týmu Acronis Threat Research Unit (TRU), který zajišťuje dohled nad hrozbami, jejich analýzu i reakci na incidenty. MSP tak mohou svým zákazníkům poskytovat pokročilé bezpečnostní služby bez potřeby vlastních specializovaných kapacit.
Řešení reaguje na situaci, kdy mnoho MSP nemá dostatečné zdroje, odborné znalosti nebo infrastrukturu pro zajištění pokročilé kybernetické ochrany. Acronis MDR tento problém řeší kombinací nepřetržitého monitorování, rychlé eliminace hrozeb a odborné podpory, čímž pomáhá snižovat provozní náklady a zvyšovat úroveň zabezpečení.
Na rozdíl od tradičních MDR služeb, které často využívají více samostatných nástrojů, nabízí Acronis integrované řešení. To kombinuje detekci a reakci na koncových bodech s proaktivní ochranou, včetně záplatování a funkcí pro zajištění kontinuity podnikání.
Díky této integraci umožňuje služba rychlejší reakci na bezpečnostní incidenty a efektivnější správu. Současně podporuje vyšší úroveň kybernetické odolnosti, protože zahrnuje nejen detekci a reakci, ale i nástroje pro obnovu po útoku.
Mezi klíčové vlastnosti patří nepřetržitý monitoring koncových bodů, třídění hrozeb a jejich rychlá izolace. Kritické incidenty jsou podle výrobce obvykle řešeny v řádu minut, což přispívá k minimalizaci dopadů kybernetických útoků.
Služba zároveň nabízí flexibilní model nasazení a cenovou politiku, která usnadňuje její implementaci i následné škálování. MSP tak mohou přizpůsobit rozsah ochrany potřebám svých zákazníků a postupně rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb.
Dostupnost a cena
Služba Acronis MDR by Acronis TRU je nyní globálně dostupná.
Zdroj: Acronis