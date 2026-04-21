Acronis uvádí službu MDR pro MSP s nepřetržitou detekcí hrozeb

čárový kód a nápis SOFTWARE pod lupou
Autor: Depositphotos
Služba Acronis MDR by Acronis TRU je určena poskytovatelům řízených služeb. Novinka nabízí nepřetržité monitorování, detekci hrozeb a rychlou reakci na incidenty bez nutnosti budování vlastního bezpečnostního operačního centra.

Acronis MDR by Acronis TRU je globálně dostupná služba řízené detekce a reakce, která funguje nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Řešení je navrženo speciálně pro poskytovatele řízených služeb (MSP) všech velikostí a umožňuje jim rozšířit nabídku kybernetické ochrany bez nutnosti investic do vlastního SOC.

Služba je postavena na bezpečnostních aktivitách týmu Acronis Threat Research Unit (TRU), který zajišťuje dohled nad hrozbami, jejich analýzu i reakci na incidenty. MSP tak mohou svým zákazníkům poskytovat pokročilé bezpečnostní služby bez potřeby vlastních specializovaných kapacit.

Řešení reaguje na situaci, kdy mnoho MSP nemá dostatečné zdroje, odborné znalosti nebo infrastrukturu pro zajištění pokročilé kybernetické ochrany. Acronis MDR tento problém řeší kombinací nepřetržitého monitorování, rychlé eliminace hrozeb a odborné podpory, čímž pomáhá snižovat provozní náklady a zvyšovat úroveň zabezpečení.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Na rozdíl od tradičních MDR služeb, které často využívají více samostatných nástrojů, nabízí Acronis integrované řešení. To kombinuje detekci a reakci na koncových bodech s proaktivní ochranou, včetně záplatování a funkcí pro zajištění kontinuity podnikání.

Díky této integraci umožňuje služba rychlejší reakci na bezpečnostní incidenty a efektivnější správu. Současně podporuje vyšší úroveň kybernetické odolnosti, protože zahrnuje nejen detekci a reakci, ale i nástroje pro obnovu po útoku.

Mezi klíčové vlastnosti patří nepřetržitý monitoring koncových bodů, třídění hrozeb a jejich rychlá izolace. Kritické incidenty jsou podle výrobce obvykle řešeny v řádu minut, což přispívá k minimalizaci dopadů kybernetických útoků.

Služba zároveň nabízí flexibilní model nasazení a cenovou politiku, která usnadňuje její implementaci i následné škálování. MSP tak mohou přizpůsobit rozsah ochrany potřebám svých zákazníků a postupně rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb.

Dostupnost a cena
Služba Acronis MDR by Acronis TRU je nyní globálně dostupná.

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

Konec plošného skenování konverzací?

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony