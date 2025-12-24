Channeltrends  »  Novinky  »  Adata a MSI uvádí paměťový modul 4-rank DDR5 CUDIMM s kapacitou 128 GB

Adata a MSI uvádí paměťový modul 4-rank DDR5 CUDIMM s kapacitou 128 GB

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Adata 4-rank DDR5 CUDIMM
Autor: Adata
Společnosti Adata a MSI uvádějí na trh první paměťový modul 4-rank DDR5 CUDIMM na světě. Novinka přináší kapacitu 128 GB na jeden modul, je kompatibilní s platformou Intel Z890 a cílí na uživatele s vysokými nároky na výkon a paměťovou kapacitu.
Nový paměťový modul Adata využívá 4-rank architekturu, která zdvojnásobuje kapacitu oproti běžným 2-rank modulům DDR5. Díky tomu nabízí kapacitu 128 GB na modul při zachování stabilního provozu a vysoké přenosové efektivity, která je charakteristická pro technologii CUDIMM.

Paměti byly vyvinuty ve spolupráci se společností MSI a testovány na základních deskách s čipovou sadou Intel Z890. Testy potvrdily stabilní provoz při rychlosti 5600 MT/s a vysokou úroveň kompatibility se současnými desktopovými platformami.

Konfigurace umožňuje osazení až 256 GB paměti na platformách se dvěma DIMM sloty. Taková kapacita je vhodná pro náročné výpočetní úlohy, práci s velkými datovými sadami nebo provoz profesionálních aplikací vyžadujících rozsáhlou paměťovou rezervu.

Paměťové moduly jsou určeny pro hráče, tvůrce digitálního obsahu i profesionální uživatele pracující s umělou inteligencí. Vyšší kapacita umožňuje plynulejší práci při editaci videa, zpracování obrazu, ladění AI modelů nebo při vývoji softwaru.

Díky velké paměťové rezervě je možné provozovat také offline AI úlohy a lokální analýzu dat bez nutnosti cloudových služeb. Paměti přispívají k vyšší efektivitě systému i při dlouhodobé zátěži a náročném multitaskingu.

Nové moduly Adata 4-rank DDR5 CUDIMM rozšiřují možnosti moderních desktopových sestav a cílí na uživatele, kteří vyžadují kombinaci vysoké kapacity, stability a kompatibility s nejnovějšími platformami.

Dostupnost a cena
Informace o dostupnosti paměťových modulů Adata 4-rank DDR5 CUDIMM a jejich doporučené maloobchodní ceně nebyly v době vydání tiskové zprávy zveřejněny.

Zdroj: Adata

