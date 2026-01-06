Agon by AOC: Nové rozměry hraní s technologií QD-OLED

Agon by AOC uvedl první monitory QD-OLED v řadě AOC Gaming, díky čemuž se prémiová technologie OLED stává dostupnou pro běžné soutěžní hráče. 27palcové modely AOC Gaming Q27G4ZDR a Q27G4SDR přinášejí okamžitou odezvu a vysoký kontrast panelů QD-OLED do kategorie herních monitorů základní úrovně.
Stejně jako všechny OLED monitory řady Agon by AOC i oba tyto modely zahrnují komplexní funkce OLED Care a jsou kryty tříletou zárukou, která pokrývá vypálení obrazu při používání v souladu s pokyny.
QD-OLED jde do mainstreamu
Novinky představují milník jako první QD-OLED displeje v portfoliu AOC Gaming, které slouží jako nejdostupnější herní kategorie v rámci Agon by AOC. Tyto monitory nabízejí stejné základní výhody OLED, jaké najdete u prémiových displejů – prakticky nekonečný kontrastní poměr, výjimečný barevný gamut s pokrytím 147,6 % sRGB a 99,1% přesností DCI-P3 a rozlišením QHD (2 560 × 1 440) s 110,84 pixelu na palec.
Oba modely disponují funkcí HDR – model Q27G4ZDR podporuje HDR10, zatímco model Q27G4SDR má certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400 – což zajišťuje ostré detaily ve světlech a stínech, které pomáhají soutěžním hráčům efektivně číst herní prostředí.
Model Q27G4ZDR s frekvencí 240 Hz poskytuje ideální rovnováhu mezi plynulým výkonem a vizuální kvalitou, zatímco typ Q27G4SDR posouvá obnovovací frekvenci na 360 Hz pro hráče, kteří vyžadují maximální konkurenční výhodu.
Oba monitory dosahují odezvy 0,03 ms GtG, díky čemuž je technologie OLED vynikající pro soutěžní hraní, protože prakticky eliminuje ghosting a rozmazání pohybu i během nejrychlejších akčních sekvencí. Technologie Adaptive-Sync s certifikací Nvidia G-Sync Compatible odstraňuje trhání obrazu při proměnlivých snímkových frekvencích a zajišťuje plynulé hraní při jakékoli snímkové frekvenci.
Pokročilý výkon a funkce
Model Q27G4ZDR podporuje HDR10 s jasem 400 cd/m² (APL 10 %) a kontrastním poměrem 1,5M : 1, zatímco model Q27G4SDR disponuje certifikací VESA DisplayHDR True Black 400 s maximálním jasem 1 000 cd/m² (APL 3 %) pro vylepšenou vizuální hloubku.
„Tyto inovativní monitory přinášejí nové možnosti do mainstreamového hraní,“ říká František Koutník, country manažer společnosti MMD pro Česko a Slovensko. „Díky zavedení špičkové technologie QD-OLED do řady AOC Gaming přinášíme inovace, které zpřístupňují technologii displejů nové generace všem hráčům.“
Konektivita je připravena na budoucnost díky duálním portům HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4, které podporují nejnovější grafické karty a konzole nové generace. Samozřejmostí jsou huby USB 3.2 s porty pro rychlé nabíjení. Kompatibilita s konzolemi zahrnuje podporu QHD @ 120 Hz pro PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Oba monitory jsou i vybaveny komplexním herními funkcemi. Shadow Control zlepšuje viditelnost v tmavých oblastech hry, Game Color optimalizuje sytost barev pro lepší jasnost a přizpůsobitelné herní režimy poskytují optimalizovaná nastavení pro různé žánry her.
Režim Low Input Lag zajišťuje, že každý příkaz se okamžitě promítne do akce na obrazovce. Režim Anti-Blue Light a technologie Flicker-Free zajišťují pohodlné dlouhé herní seance.
G4 pro univerzální nastavení
Oba monitory se vyznačují nejnovějším designem řady G4, který klade důraz na čisté linie a jemný styl. Nenápadná estetika představuje alternativu k agresivnějším herním designům, zatímco ze tří stran bezrámové okraje maximalizují prostor obrazovky.
Plně ergonomické stojany umožňují výškové nastavení o 130 mm spolu s kompletní funkcí naklánění, otáčení a otočení pro optimální úhly pohledu. Kompatibilita s montáží VESA 100 × 100 umožňuje flexibilní konfigurace více monitorů, zatímco integrovaná správa kabelů udržuje čistý pořádek na stole.
Software G-Menu umožňuje snadné přizpůsobení herních profilů a nastavení displeje, zatímco funkce PiP/PbP podporuje multitaskingové scénáře. Oba monitory jsou dodávány s prémiovými kabely HDMI a DisplayPort o délce 1,8 metru.
