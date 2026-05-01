AGON by AOC uvádí herní 4K OLED monitor AGON PRO AG326UZD2

- Výrobce: AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 24 990 Kč
Model AGON PRO AG326UZD2 představuje nejnovější generaci herních monitorů značky AGON by AOC. Využívá 31,5palcový QD-OLED panel 4. generace s rozlišením 4K, který je určen jak pro soutěžní hraní, tak pro multimediální využití a tvorbu obsahu.
Nová generace panelu přináší vyšší maximální jas až 1000 nitů a certifikaci VESA DisplayHDR True Black 500. V kombinaci s prakticky nekonečným kontrastem a hlubokou černou poskytuje monitor výraznější detaily ve světlých i tmavých scénách.
Významným posunem je zvýšení obnovovací frekvence na 240 Hz při zachování odezvy 0,03 ms (GtG). Díky tomu je monitor vhodný i pro rychlé herní tituly, kde je klíčová plynulost obrazu a okamžitá reakce. Technologie Adaptive-Sync a kompatibilita s NVIDIA G-SYNC pomáhají eliminovat trhání obrazu.
Panel podporuje 10bitové zobrazení a nabízí široký barevný gamut, který pokrývá 99,7 % DCI-P3, 140,7 % sRGB a 96,9 % Adobe RGB. Díky tomu je monitor využitelný nejen pro hraní, ale i pro úpravu fotografií, video produkci nebo sledování filmů.
Nová povrchová úprava AntiReflection 3.0 omezuje odrazy okolního světla bez ztráty kvality obrazu. Monitor tak lze používat jak ve světlých místnostech, tak v tmavém herním prostředí, aniž by docházelo ke zhoršení vizuálního zážitku.
Z hlediska konektivity je model vybaven porty HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 a USB-C s napájením 65 W. Nechybí ani integrovaný USB hub, KVM přepínač a podpora funkcí Multiview (PiP/PbP), které umožňují práci se dvěma zdroji současně.
Ergonomii zajišťuje nastavitelný stojan s možností výškového nastavení, naklopení, otočení i pivotu. Monitor je kompatibilní s VESA uchycením a je doplněn vestavěnými reproduktory o výkonu 2× 8 W.
Součástí výbavy je také software AOC G-Menu a herní funkce, jako je počítadlo snímků nebo přizpůsobitelný zaměřovací kříž. Výrobce navíc poskytuje tříletou záruku, která zahrnuje i ochranu proti vypálení OLED panelu.
Dostupnost a cena
AGON PRO AG326UZD2 bude dostupný od dubna 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 24 990 Kč.
Zdroj: AOC