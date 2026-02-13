Připravit, pozor, teď! Spouštíme hlasování v Channeltrends Awards 2025

Vydavatelství Internet Info DG, a.s. a redakce portálu Channeltrends vyhlašují 19. ročník Channeltrends Awards, ankety a ocenění pro nejlepší IT distributory a IT výrobce uplynulého roku.
Stejně jako v předchozích ročnících bude anketa probíhat formou kvalitativního hodnocení a v našem dotazníku vás požádáme, abyste oznámkovali konkrétní aspekty obchodní spolupráce s vašimi výrobci a distributory v loňském roce.
Ankety se může zúčastnit kterýkoliv partner aktivní na českém či slovenském trhu, bez ohledu na to, zda je tradičním resellerem, VAR, poskytovatelem služeb, systémovým integrátorem apod.
Hlasování bude probíhat do 30. června 2025, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne stejně jako v předchozích letech na počátku září.
Proč se zapojit?
Vaše účast v anketě nerozhodne pouze o vítězích ocenění, ale především ukáže distributorům a výrobcům, jak je partnerská komunita spokojena s jejich výkonem a jaká jsou jejich slabá místa.
Jako poděkování za účast od nás navíc získáte roční předplatné magazínů Channeltrends a Computertrends. Věříme, že to za těch cca 10 minut strávených nad dotazníkem stojí!
Tlačítko níže vás přenese rovnou na první stránku hlasování. Více informací o aktuálním ročníku, pravidla a seznam nominovaných výrobců a distributorů najdete na této stránce.