AI jako stavební kámen bezpečnosti. Příští rok ji budou využívat dvě třetiny firem

Společnost ComSource zjistila, že ve světle narůstajících kybernetických hrozeb stále více organizací přistupuje k umělé inteligenci jako ke klíčové součásti své bezpečnostní strategie. Celkem 33 % firem ji již integrovalo do svých strategií ochrany souborů, dalších 29 % plánuje její zavedení do konce příštího roku.
„Umělá inteligence je dnes nepostradatelným nástrojem pro odhalování a eliminaci moderních hrozeb, avšak zároveň vyžaduje jasná pravidla a bezpečnostní mechanismy, aby byla její integrace efektivní a bezpečná,“ říká Michal Štusák, spolumajitel společnosti ComSource.
Průzkum odhalil, že třetina společností začlenila AI do svých bezpečnostních strategií s pozitivními výsledky. Celkem 59 % uživatelů hodnotí AI jako velmi nebo vysoce efektivní v posílení bezpečnostní zralosti organizace.
Podle zástupců firem pomáhá AI především redukovat bezpečnostní rizika (50 %), snižovat náklady (41 %) a zlepšovat provozní efektivitu (33 %). Současně však 29 % firem zakazuje používání generativní AI pro manipulaci s daty, což podle odborníků odráží současné regulační a bezpečnostní výzvy.
Zdroj: ComSource