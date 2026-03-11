Channeltrends  »  Novinky  »  Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

loga společností Amazon a OpenAI
Autor: AWS
Amazon s AWS má zájem být v první linii vývoje modelů OpenAI, pro vývojáře aplikací a AI agentů vytvoří speciální vývojové prostředí nové generace.

OpenAI a Amazon oznámily dlouhodobé strategické partnerství, v rámci nějž Amazon investuje do OpenAI 50 miliard dolarů – nejdříve 15 miliard a dalších 35 miliard po splnění stanovených podmínek. Cíl je jasný, urychlit inovace v oblasti AI pro podniky, startupy i jednotlivce po celém světě.

OpenAI a Amazon se zavázaly, že společně vyvinou tzv. Stateful Runtime Environment, vývojové prostředí nové generace postavené na modelech OpenAI, dostupné prostřednictvím Amazon Bedrock. Řešení umožní vývojářům vytvářet aplikace a agenty AI v produkčním měřítku, se zachováním kontextu, paměti a přístupu k nástrojům a datovým zdrojům. Spuštění prostředí se očekává v nejbližších měsících.

AWS se stane výhradním externím poskytovatelem cloudové distribuce pro platformu OpenAI Frontier – pokročilé podnikové řešení, které organizacím umožňuje vytvářet, nasazovat a spravovat týmy AI agentů fungujících v reálných obchodních systémech, s integrovanou správou a zabezpečením na podnikové úrovni.

AIT26

Tím otázka financování nekončí. OpenAI a AWS zároveň rozšiřují stávající smlouvu v hodnotě 38 miliard dolarů o dalších 100 miliard dolarů na 8 let. OpenAI se zavazuje využít přibližně 2 gigawatty výpočetního výkonu Trainium prostřednictvím infrastruktury AWS – včetně čipů Trainium3 a Trainium4, jejichž dodávka je plánována na rok 2027.

Zdroj: AWS

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

IT přestává být profesí budoucnosti. Umělá inteligence mění pravidla hry

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty