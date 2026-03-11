Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

OpenAI a Amazon oznámily dlouhodobé strategické partnerství, v rámci nějž Amazon investuje do OpenAI 50 miliard dolarů – nejdříve 15 miliard a dalších 35 miliard po splnění stanovených podmínek. Cíl je jasný, urychlit inovace v oblasti AI pro podniky, startupy i jednotlivce po celém světě.
OpenAI a Amazon se zavázaly, že společně vyvinou tzv. Stateful Runtime Environment, vývojové prostředí nové generace postavené na modelech OpenAI, dostupné prostřednictvím Amazon Bedrock. Řešení umožní vývojářům vytvářet aplikace a agenty AI v produkčním měřítku, se zachováním kontextu, paměti a přístupu k nástrojům a datovým zdrojům. Spuštění prostředí se očekává v nejbližších měsících.
AWS se stane výhradním externím poskytovatelem cloudové distribuce pro platformu OpenAI Frontier – pokročilé podnikové řešení, které organizacím umožňuje vytvářet, nasazovat a spravovat týmy AI agentů fungujících v reálných obchodních systémech, s integrovanou správou a zabezpečením na podnikové úrovni.
Tím otázka financování nekončí. OpenAI a AWS zároveň rozšiřují stávající smlouvu v hodnotě 38 miliard dolarů o dalších 100 miliard dolarů na 8 let. OpenAI se zavazuje využít přibližně 2 gigawatty výpočetního výkonu Trainium prostřednictvím infrastruktury AWS – včetně čipů Trainium3 a Trainium4, jejichž dodávka je plánována na rok 2027.
Zdroj: AWS