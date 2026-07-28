Andrea Bělková (Microsoft): Lidé chtějí pracovat tam, kde mohou být sami sebou

Kde dnes nejčastěji hledáte IT talenty a jak se vaše strategie mění s rostoucím nedostatkem odborníků?
Nejvíc se nám osvědčuje kombinace cíleného vyhledávání na LinkedInu, doporučení od vlastních zaměstnanců a dlouhodobé spolupráce s univerzitami a komunitami zaměřenými na konkrétní technologii. S rostoucím nedostatkem odborníků se posouváme od původního hledání hotových profilů k budování databáze talentů – udržujeme kontakt s kandidáty, kteří dnes nehledají, ale za rok mohou být relevantní. Roli hraje i to, že čím dál víc otevíráme pozice napříč regionem a podporujeme hybridní režim práce.
Jak rozvíjíte vlastní zaměstnance, abyste snížili závislost na externím náboru?
Interní mobilita je pro nás strategická priorita. Investujeme do strukturovaného learningu – od certifikací přes mentoring až po rotace mezi týmy a zeměmi. Klíčové je, že lidé vidí konkrétní kariérní cesty a mají manažery, kteří jsou hodnoceni i podle toho, jak rozvíjejí svůj tým. Otevřené pozice obsazujeme nejprve interně a podporujeme přechody i mezi obory – obchodník se může vypracovat do technické role a naopak.
Jaká jsou podle vás hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT a jak na ně reagujete?
Plat je důležitý, ale dávno není rozhodující. Kandidáti řeší smysl práce, flexibilitu, kulturu týmu a možnost dál růst. Stále silnější téma je well-being a psychologické bezpečí – lidé chtějí pracovat tam, kde mohou být sami sebou. Reagujeme transparentní komunikací už od prvního interview, jasným popisem reálného obsahu role a férovým hybridním modelem. Velký důraz klademe i na inkluzivní prostředí a na to, aby manažeři uměli vést tým napříč generacemi a životními situacemi.
Jak podporujete rozvoj mladých talentů a juniorů, když firmy současně požadují více zkušeností než dříve?
Plat je důležitý, ale dávno není rozhodující. Kandidáti řeší smysl práce, flexibilitu, kulturu týmu a možnost dál růst. Stále silnější téma je well-being a psychologické bezpečí – lidé chtějí pracovat tam, kde mohou být sami sebou. Reagujeme transparentní komunikací už od prvního interview, jasným popisem reálného obsahu role a férovým hybridním modelem. Velký důraz klademe i na inkluzivní prostředí a na to, aby manažeři uměli vést tým napříč generacemi a životními situacemi.
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