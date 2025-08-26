Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Pavel Jarolímek (TD Synnex)

Jakou změnu podle vás vnese do distribuce masivní nástup AI?
AI zásadně mění roli distributora – už nejde jen o logistiku, ale o komplexní podporu partnerů tak, abychom je provedli AI projekty takzvaně od A do Z. Distributor musí perfektně znát řešení od vendorů, umět je propojit s potřebami partnerů a nabídnout konkrétní příklady využití v praxi. Klíčová je schopnost provázet partnery od výběru infrastruktury přes konzultace a školení až po implementaci a následnou podporu. AI umožňuje efektivnější práci s daty, automatizaci procesů a rozšiřuje možnosti služeb, které může distributor nabízet.
Považujete se za AI-ready distributora? Jaké interní změny děláte?
Ano, TD Synnex je určitě AI-ready. Vytvořili jsme specializovanou obchodní jednotku pro AI a spustili program Destination AI, do kterého je zapojeno téměř čtyřicet specialistů. Mezi nimi jsou ambasadoři pro jednotlivé vendory a presales konzultanti. Investujeme do vzdělávání, certifikací a budování know-how, abychom mohli partnerům poskytovat špičkovou podporu a být průvodcem při nasazování AI řešení.
Jak z těchto interních změn budou moct těžit reselleři?
Reselleři získají přístup k širokému AI portfoliu, demo labům, případovým studiím a odbornému poradenství. Pomáháme jim rozšiřovat nabídku služeb, rychleji reagovat na nové trendy a efektivněji integrovat AI do svých projektů. Napříč Evropou pokrýváme nabídku více než třiceti vendorů, kteří nějakou formou AI nabízejí. V České republice je jich v nabídce zhruba sedmnáct.
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z června 2025.
Další články si můžete přečíst na webu zde.
Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.
Vzděláváte své zaměstnance o AI?
Ano, vzdělávání je pro nás klíčové. Ambasadoři i presales konzultanti procházejí pravidelnými školeními od vendorů i v oblasti AI obecně. Neustále zvyšujeme kvalifikaci týmu, abychom drželi krok s rychlým vývojem a mohli partnerům poskytovat aktuální a relevantní podporu. Zároveň se věnujeme i interním vzdělávacím iniciativám zaměřeným na využívání AI nástrojů pro všechny zaměstnance. Cílem je zvýšit efektivitu práce, zlepšit interní procesy a umožnit každému zaměstnanci využívat potenciál umělé inteligence v každodenní praxi.
Jak podle vás AI proměňuje svět IT jako takový?
AI urychluje inovace, rozšiřuje možnosti automatizace a personalizace služeb. Dochází k integraci AI do běžných produktů i služeb, což zvyšuje nároky na bezpečnost a práci s daty. AI ovlivňuje všechny sektory – od zákaznického servisu přes HR, logistiku, finance až po zdravotnictví, kde vidíme obrovský potenciál do budoucna. Právě ve zdravotnictví lze AI využít například v diagnostice nebo optimalizaci provozu.
Sledujte seriál Anketa Channeltrends o distribuci nebo obecnější seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.
S jakými výzvami se trh – výrobci, distributoři, reselleři, koncoví zákazníci – bude muset potýkat?
Hlavní výzvy jsou rychlá adaptace na nové technologie, integrace AI do existujících systémů, ochrana dat, regulace, nedostatek AI odborníků a etické otázky spojené s využitím umělé inteligence. Klíčová je také schopnost efektivně sbírat a využívat strukturovaná data.
Jaké příležitosti přináší AI pro resellery?
AI otevírá resellerům nové možnosti v konzultacích, školeních a implementaci pokročilých řešení. Mohou nabídnout komplexní služby, inspirovat se úspěšnými projekty a stát se klíčovým partnerem pro zákazníky na cestě k digitální transformaci, kde AI hraje stále důležitější roli.
Zdroj: Channeltrends
Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.
Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.