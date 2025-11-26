Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Rudolf Šída (Lenovo)

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Rudolf Šída (Lenovo)

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Rudolf Šída, workstation product and business manager, Lenovo
Rudolf Šída, workstation product and business manager, Lenovo
Kde všude můžete potkat digitální zobrazovací tabule? Třeba když si kupujete ranní kávu nebo jdete nakupovat dárky do hračkářství, říká Rudolf Šída, workstation product and business manager ve společnosti Lenovo.
Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?

Vzhledem k tomu, jak se mění způsob „zachycení“ zákazníkovi pozornosti a k tomu jakou rychlostí se vyvíjejí moderní technologie a zároveň se stávají dostupnějšími vidíme nejen v oblasti digital signage zajímavou příležitost a snažíme se nabídnout zajímavá řešení.

Rudolf Šída, workstation product and business manager, Lenovo

Rudolf Šída

workstation product and business manager, Lenovo

Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití? 

Představte si svůj den od rána do večera. Ráno na zastávce čekáte na MHD. Už tam se potkáte s displejem, kde je interaktivní reklama anebo lépe informace o tom kdy má jet další spoj. Nastoupíte a už to jede. Cestou se stavíte na kávu a v nějakém řetězci si vybíráte kávu, a protože se blíží Halloween už se k vám veze reklama na dýňové latté. Prostřednictvím pultíku si na dotykovém displeji naklikáte, že ne. V práci pak můžete vidět aktuální prodeje na nějaké světelné tabuli, jak se daří vašemu týmu a jak jsou na tom ostatní pobočky. Odpoledne se máte s manželkou sejít v obchodním centru a při čekání se zastavíte v hračkářství a vidíte, že zrovna Ninjago je v akci, protože na vás bliká celá police… Tím chci říct že se s technologiemi, kde se pomocí nějakého displeje snažíme přenést nějakou informaci, setkáváme prakticky denně. 

Máte nějaký zajímavý use case?

Například síť kaváren (viz dýňové latté) ve Spojených státech využívá naše technologie, podobně místní síť hobby marketů, ale i veřejné instituce, letiště, nádraží, samoobslužné prodejny… jako Lenovo jsme schopni pomoci s návrhem jak zařízení digital signage, tak i potřebné infrastruktury. Ve své podstatě tak umíme nabídnout kompletní řešení od samotných displejů po IT infrastrukturu, která do připojených zařízení vysílá obrazovou informaci. Jako největší výhodu vidím to, že za nás jde o prodej hardware, nenutíme zákazníka do žádných licenčních ujednání a pravidelných subskripcí. Zkrátka hardware, který slouží k tomu, co potřebujete. Softwarovou vrstvu si definuje zákazník sám. Respektive může se obrátit na implementačního partnera a ten už mu poradí.

Lze na dodávky displejů navázat i služby?

Samozřejmě. To, že za Lenovo dodáváme „pouze“ hardware, je nakonec výhodou pro prodejního partnera. Naše řešení, a to nejen v oblasti digital signage, stavíme jako naprosto otevřená, je na našich obchodních partnerech, jaký sortiment doprovodných služeb si nad řešení postavená nad našimi technologiemi sami navrhnou.

Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?

Hlavně jde o tu otevřenost. Obsah do displejů pouštíme přes display port a v rámci uživatelského grafického rozhraní jde v podstatě o rozšířenou „pracovní plochu.“ To jednoduše umožňuje propojit zařízení dál. Celou věc klidně ovládat z cloudu nebo jakkoliv jinak vzdáleně. Pomůžeme vytvořit celý ekosystém řešení, od PC přes zobrazovací infrastrukturu, po například prvky datového centra, odkud například deployment celého digital signage řídíte – to všechno s tím, že se celou věc snažíme stavit tak otevřeně, aby zbyl co největší prostor pro přidané služby partnera.

Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?

Produktové novinky uvádíme v podstatě s roční frekvencí, mluvím tady hlavně o řešeních, která posílají do digital signage displejů nějaký obsah. Pro oblast displejů samotných máme široké portfolio standardních produktů, tzn. policové displeje, displeje „do výlohy,“ displeje na čelo pultů a podobně. Dokonce pokud budete chtít vyrobit displeje „na míru“, ani to není problém.

