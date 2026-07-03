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AOC představuje řadu monitorů E4 pro moderní kanceláře a hybridní práci

redakce
Dnes
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AOC E4
Autor: AOC
Společnost AOC uvedla novou řadu profesionálních monitorů E4 určenou především pro malé a střední podniky. Novinky kombinují ergonomickou konstrukci, pětiletou záruku, pokročilé možnosti připojení včetně USB-C dokovací stanice a funkce zaměřené na vyšší produktivitu i pohodlí při dlouhodobé práci.
  • Výrobce: AOC
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
  • Cena: dle modelu
  • Více informací: https://aoc.com/

Řada AOC E4 je navržena pro kancelářské prostředí a hybridní práci, kde klade důraz na ergonomii, dlouhou životnost a snadné začlenění do moderních pracovních stanic. Monitory jsou určeny především pro malé a střední firmy, které hledají spolehlivé řešení pro každodenní profesionální využití.

Součástí výbavy vybraných modelů je integrovaná USB-C dokovací stanice s napájením až 90 W, která umožňuje přenos obrazu, dat i napájení notebooku prostřednictvím jediného kabelu. Modely s USB-C zároveň disponují gigabitovým ethernetovým portem RJ45, který zajišťuje stabilní kabelové síťové připojení bez nutnosti externí dokovací stanice.

Všechny monitory řady E4 podporují obnovovací frekvenci 120 Hz, která přispívá k plynulejšímu zobrazení při kancelářské práci i multitaskingu. Vybrané 34palcové ultrawide modely navíc nabízejí integrovaný KVM přepínač umožňující ovládání dvou počítačů pomocí jedné klávesnice a myši.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Pro uživatele pracující s více obrazovkami podporují modely Q27E4CV a Q27E4U řetězové propojení monitorů prostřednictvím technologie DisplayPort MST. Funkce Daisy Chain Sync zároveň automaticky synchronizuje jas a barevnou teplotu mezi propojenými displeji, což usnadňuje vytvoření jednotného pracovního prostředí.

Důležitou součástí nové řady je také ergonomie. Monitory jsou vybaveny výškově nastavitelnými stojany s možností náklonu, otočení i funkcí Pivot u 24" a 27" modelů. Technologie Hardware Low Blue Light s certifikací TÜV Rheinland Eye Comfort navíc omezuje vyzařování modrého světla bez negativního vlivu na barevnou věrnost obrazu.

Výrobce klade důraz také na dlouhodobou spolehlivost a udržitelnost. Monitory řady E4 jsou kryty pětiletou zárukou a splňují požadavky certifikace TCO Certified 10. generace. Konstrukce využívá minimálně 85 % recyklovaných plastů ze spotřebitelského odpadu a zařízení nesou také certifikace EPEAT Gold a Climate+.

Dostupnost a cena

Monitory řady AOC E4 budou dostupné prostřednictvím obchodních partnerů společnosti AOC. Ceny jednotlivých modelů výrobce oznámí podle konkrétních konfigurací.

Zdroj: AOC

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Autor článku

redakce

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