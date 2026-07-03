AOC představuje řadu monitorů E4 pro moderní kanceláře a hybridní práci

- Výrobce: AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: dle modelu
- Více informací: https://aoc.com/
Řada AOC E4 je navržena pro kancelářské prostředí a hybridní práci, kde klade důraz na ergonomii, dlouhou životnost a snadné začlenění do moderních pracovních stanic. Monitory jsou určeny především pro malé a střední firmy, které hledají spolehlivé řešení pro každodenní profesionální využití.
Součástí výbavy vybraných modelů je integrovaná USB-C dokovací stanice s napájením až 90 W, která umožňuje přenos obrazu, dat i napájení notebooku prostřednictvím jediného kabelu. Modely s USB-C zároveň disponují gigabitovým ethernetovým portem RJ45, který zajišťuje stabilní kabelové síťové připojení bez nutnosti externí dokovací stanice.
Všechny monitory řady E4 podporují obnovovací frekvenci 120 Hz, která přispívá k plynulejšímu zobrazení při kancelářské práci i multitaskingu. Vybrané 34palcové ultrawide modely navíc nabízejí integrovaný KVM přepínač umožňující ovládání dvou počítačů pomocí jedné klávesnice a myši.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Pro uživatele pracující s více obrazovkami podporují modely Q27E4CV a Q27E4U řetězové propojení monitorů prostřednictvím technologie DisplayPort MST. Funkce Daisy Chain Sync zároveň automaticky synchronizuje jas a barevnou teplotu mezi propojenými displeji, což usnadňuje vytvoření jednotného pracovního prostředí.
Důležitou součástí nové řady je také ergonomie. Monitory jsou vybaveny výškově nastavitelnými stojany s možností náklonu, otočení i funkcí Pivot u 24" a 27" modelů. Technologie Hardware Low Blue Light s certifikací TÜV Rheinland Eye Comfort navíc omezuje vyzařování modrého světla bez negativního vlivu na barevnou věrnost obrazu.
Výrobce klade důraz také na dlouhodobou spolehlivost a udržitelnost. Monitory řady E4 jsou kryty pětiletou zárukou a splňují požadavky certifikace TCO Certified 10. generace. Konstrukce využívá minimálně 85 % recyklovaných plastů ze spotřebitelského odpadu a zařízení nesou také certifikace EPEAT Gold a Climate+.
Dostupnost a cena
Monitory řady AOC E4 budou dostupné prostřednictvím obchodních partnerů společnosti AOC. Ceny jednotlivých modelů výrobce oznámí podle konkrétních konfigurací.
Zdroj: AOC