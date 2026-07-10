AOC uvádí dvojici širokých monitorů Gaming CU34G4CA a CU34G4ZCA pro hraní i práci

- Výrobce: AOC
- Cena: 7 290 Kč (CU34G4CA), 8 490 Kč (CU34G4ZCA)
- Více informací: https://aoc.com/
Velké herní monitory AOC Gaming
Oba nové modely využívají 34″ zakřivený Fast VA panel se zakřivením 1500R, rozlišením WQHD (3440 × 1440 pixelů) a poměrem stran 21:9. Ultraširoký formát nabízí větší pracovní plochu než klasické monitory 16:9 a podle výrobce je vhodný nejen pro hraní her, ale také pro multitasking nebo práci s více aplikacemi současně.
Hlavní rozdíl mezi oběma modely představuje obnovovací frekvence. Model AOC Gaming CU34G4CA nabízí 180 Hz a dobu odezvy MPRT 0,5 ms, zatímco výše postavený CU34G4ZCA disponuje nativní frekvencí 240 Hz s možností přetaktování až na 250 Hz a odezvou MPRT 0,3 ms. Oba monitory využívají dobu odezvy 1 ms GtG a cílí na hráče vyžadující rychlou odezvu obrazu.
Výbava zahrnuje také certifikaci DisplayHDR 400 a maximální jas 450 nitů, což má přispět k lepšímu podání kontrastu a větší hloubce obrazu zejména v moderních hrách s podporou HDR. Ultraširoký formát zároveň rozšiřuje zorné pole například v závodních simulátorech nebo leteckých hrách a poskytuje větší přehled v strategických a MOBA titulech.
Na práci i na hraní
Jedním z hlavních prvků novinek je konektivita zaměřená na hybridní práci. Oba modely disponují USB-C portem s podporou Power Delivery o výkonu až 90 W, který umožňuje současně přenášet obraz, data a napájet připojený notebook jediným kabelem. Součástí výbavy je také integrovaný USB rozbočovač a hardwarový KVM přepínač pro ovládání dvou počítačů jednou klávesnicí a myší.
Rozdíly najdeme také v obrazových vstupech. Model CU34G4CA nabízí dvojici HDMI 2.0 konektorů a jeden DisplayPort 1.4, zatímco výkonnější CU34G4ZCA je vybaven dvěma porty HDMI 2.1 a DisplayPortem 1.4, což lépe odpovídá požadavkům moderních grafických karet a herních sestav.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
AOC nezapomnělo ani na ergonomii a dlouhodobý komfort při používání. Monitory disponují stojanem s výškovým nastavením v rozsahu 130 mm, možností náklonu i otáčení. Součástí výbavy jsou rovněž technologie Flicker-Free a Low Blue Mode pro snížení únavy očí při dlouhodobé práci nebo hraní.
Oba modely podporují také software AOC G-Menu pro správu nastavení přímo z operačního systému a technologii Adaptive-Sync, která eliminuje trhání obrazu a zajišťuje plynulejší vykreslování při proměnlivé snímkové frekvenci.
Cena a dostupnost
Monitory AOC Gaming CU34G4CA a AOC Gaming CU34G4ZCA budou na českém trhu dostupné od srpna 2026. Doporučené maloobchodní ceny byly stanoveny na 7 290 Kč pro model CU34G4CA a 8 490 Kč za variantu CU34G4ZCA.
Zdroj: AOC