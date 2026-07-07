AOC uvádí herní monitor Gaming 25G4ZR s obnovovací frekvencí až 260 Hz

- Výrobce: AOC
- Více informací: https://www.aoc.com/cz
Tchajwanská značka AOC rozšiřuje svou herní řadu G4 o monitor AOC Gaming 25G4ZR. Nový model využívá 24,5″ Full HD panel, který je velikostí zaměřen především na soutěžní hraní. Tento formát patří mezi profesionálními e-sportovci k nejpoužívanějším, protože umožňuje sledovat celé herní dění bez nutnosti výraznějšího pohybu hlavou.
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Největším lákadlem monitoru je přetaktovaná obnovovací frekvence 260 Hz, přičemž nativně panel pracuje na 240 Hz. V kombinaci s technologií Fast IPS a dobou odezvy až 1 ms GtG, respektive 0,3 ms MPRT, je monitor navržen tak, aby minimalizoval rozmazání pohybu a poskytoval co nejplynulejší obraz při rychlých herních scénách.
Pro plynulé hraní je k dispozici také technologie Adaptive Sync, která omezuje trhání obrazu a zadrhávání při proměnlivé snímkové frekvenci. Hráči mohou využít také režim Low Input Lag, jenž snižuje zpoždění mezi akcí hráče a zobrazením na monitoru, což může být výhodou zejména v kompetitivních FPS hrách.
Monitor je vybaven plně nastavitelným ergonomickým stojanem. Nabízí výškové nastavení v rozsahu 130 mm a umožňuje také naklápění, otáčení i otočení obrazovky do režimu Pivot. Díky tomu si mohou uživatelé snadno přizpůsobit pracovní či herní pozici podle svých potřeb.
Použitý Fast IPS panel kromě vysoké rychlosti nabízí také široké pozorovací úhly 178 stupňů a věrné podání barev. Výbavu doplňují technologie Flicker-Free pro eliminaci blikání podsvícení a Low Blue Light, která omezuje množství modrého světla a pomáhá snižovat únavu očí při delším používání.
Novinka rozšiřuje cenově dostupnější řadu AOC Gaming, která má přinést parametry běžné spíše u profesionálních herních monitorů širšímu okruhu hráčů. Model 25G4ZR tak cílí především na uživatele, kteří hledají vysokou obnovovací frekvenci a nízkou odezvu bez nutnosti investovat do výrazně dražších e-sportových modelů.
Dostupnost a cena
Herní monitor AOC Gaming 25G4ZR bude na českém trhu dostupný od července 2026. Doporučená maloobchodní cena byla stanovena na 3 390 Kč.
Zdroj: AOC