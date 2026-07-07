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AOC uvádí herní monitor Gaming 25G4ZR s obnovovací frekvencí až 260 Hz

redakce
Dnes
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Herní monitor AOC GAMING 25G4ZR
Autor: AOC
Herní monitor AOC GAMING 25G4ZR
Společnost AGON by AOC rozšířila nabídku herních monitorů o model AOC Gaming 25G4ZR. Novinka cílí především na soutěžní hráče a e-sport, kterým nabídne 24,5″ Fast IPS panel, obnovovací frekvenci až 260 Hz a ergonomický stojan pro pohodlné dlouhodobé hraní.

Tchajwanská značka AOC rozšiřuje svou herní řadu G4 o monitor AOC Gaming 25G4ZR. Nový model využívá 24,5″ Full HD panel, který je velikostí zaměřen především na soutěžní hraní. Tento formát patří mezi profesionálními e-sportovci k nejpoužívanějším, protože umožňuje sledovat celé herní dění bez nutnosti výraznějšího pohybu hlavou.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Největším lákadlem monitoru je přetaktovaná obnovovací frekvence 260 Hz, přičemž nativně panel pracuje na 240 Hz. V kombinaci s technologií Fast IPS a dobou odezvy až 1 ms GtG, respektive 0,3 ms MPRT, je monitor navržen tak, aby minimalizoval rozmazání pohybu a poskytoval co nejplynulejší obraz při rychlých herních scénách.

Pro plynulé hraní je k dispozici také technologie Adaptive Sync, která omezuje trhání obrazu a zadrhávání při proměnlivé snímkové frekvenci. Hráči mohou využít také režim Low Input Lag, jenž snižuje zpoždění mezi akcí hráče a zobrazením na monitoru, což může být výhodou zejména v kompetitivních FPS hrách.

Monitor je vybaven plně nastavitelným ergonomickým stojanem. Nabízí výškové nastavení v rozsahu 130 mm a umožňuje také naklápění, otáčení i otočení obrazovky do režimu Pivot. Díky tomu si mohou uživatelé snadno přizpůsobit pracovní či herní pozici podle svých potřeb.

Herní monitor AOC GAMING 25G4ZR

Herní monitor AOC GAMING 25G4ZR

Autor: AOC

Použitý Fast IPS panel kromě vysoké rychlosti nabízí také široké pozorovací úhly 178 stupňů a věrné podání barev. Výbavu doplňují technologie Flicker-Free pro eliminaci blikání podsvícení a Low Blue Light, která omezuje množství modrého světla a pomáhá snižovat únavu očí při delším používání.

Novinka rozšiřuje cenově dostupnější řadu AOC Gaming, která má přinést parametry běžné spíše u profesionálních herních monitorů širšímu okruhu hráčů. Model 25G4ZR tak cílí především na uživatele, kteří hledají vysokou obnovovací frekvenci a nízkou odezvu bez nutnosti investovat do výrazně dražších e-sportových modelů.

Dostupnost a cena

Herní monitor AOC Gaming 25G4ZR bude na českém trhu dostupný od července 2026. Doporučená maloobchodní cena byla stanovena na 3 390 Kč.

Zdroj: AOC

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Autor článku

redakce

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