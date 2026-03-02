ASUS a GoPro uvádějí na český trh exkluzivní ProArt GoPro Edition

- Výrobce: Asus
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, eD system Slovakia
- Cena: 83 990 Kč
- Více informací: https://www.asus.com/cz/laptops/for-creators/proart/proart-gopro-edition-px13-hn7306/
Model ProArt GoPro Edition vznikl z úzké spolupráce týmů ASUS ProArt a GoPro. Cílem bylo vytvořit mobilní pracovní nástroj, který zvládne náročné podmínky natáčení v terénu a současně nabídne výkon plnohodnotné produkční stanice. Laptop tak cílí na tvůrce akčních sportů, cestovatele i profesionální videoprodukci.
Výkon připravený na 4K i 8K 360° video
Srdcem zařízení je procesor AMD Ryzen™ AI Max+ 395 s integrovanou NPU o výkonu až 50 TOPS, doplněný až 128 GB paměti LPDDR5X. Tato konfigurace umožňuje plynulou práci s 4K i 8K 360° záznamem, včetně náročných efektů a barevných úprav. Výkon platformy je optimalizován nejen pro klasický střih, ale i pro AI akcelerované pracovní postupy.
Specifickým prvkem edice je softwarová integrace s prostředím GoPro. Dedikovaná klávesová zkratka umožňuje okamžité spuštění aplikace GoPro Player, zatímco nástroj StoryCube využívá umělou inteligenci k automatickému třídění záznamů podle typu aktivity – například lyžování, surfování nebo jízdy na kole. Tvůrci tak mohou rychleji přejít od surového materiálu k hotovému příběhu.
Limitovaná edice s výbavou pro tvůrce
ProArt GoPro Edition není jen hardwarovou konfigurací, ale kompletním balíčkem pro kreativce. Součástí je odolné pouzdro, speciální designové balení, stylus ASUS Pen 3.0 a roční předplatné GoPro Premium+ v hodnotě 99,99 eur. Limitovaný charakter edice podtrhuje exkluzivitu modelu – počet kusů je omezen.
Konvertibilní konstrukce PX13 umožňuje použití v režimu notebooku i tabletu, což ocení tvůrci při rychlé kontrole záběrů v terénu i při detailní postprodukci. Kombinace dotykového displeje a stylusu rozšiřuje možnosti práce s grafikou, storyboardy i přesnou retuší.
Partnerství pro budoucnost tvorby
Po úspěšném debutu na CES 2026 si zařízení vysloužilo pozitivní ohlasy médií i profesionálních tvůrců. ASUS i GoPro zdůrazňují, že uvedení modelu na trh představuje první krok širší dlouhodobé spolupráce zaměřené na inovace v oblasti kreativních technologií a mobilní produkce obsahu.
Dostupnost
ProArt GoPro Edition (PX13) je od 26. 2. 2026 dostupný exkluzivně v českém ASUS eShopu a na Alza.cz za doporučenou cenu 83 990 Kč. Model je zároveň vystaven k vyzkoušení v Alza Showroomu v Praze. Vzhledem k limitované edici je počet kusů omezen.
Zdroj: Asus