Channeltrends  »  Novinky  »  ASUS a GoPro uvádějí na český trh exkluzivní ProArt GoPro Edition

ASUS a GoPro uvádějí na český trh exkluzivní ProArt GoPro Edition

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Asus ProArt GoPro Edition
Autor: Asus
Limitovaná edice konvertibilního laptopu ProArt GoPro Edition (PX13), oceněná na veletrhu CES 2026 cenou CES Innovation Award, spojuje profesionální výkon řady ProArt s ekosystémem akčních kamer GoPro a míří na tvůrce obsahu, kteří chtějí mít kompletní workflow od natáčení po finální střih v jednom zařízení.

Model ProArt GoPro Edition vznikl z úzké spolupráce týmů ASUS ProArt a GoPro. Cílem bylo vytvořit mobilní pracovní nástroj, který zvládne náročné podmínky natáčení v terénu a současně nabídne výkon plnohodnotné produkční stanice. Laptop tak cílí na tvůrce akčních sportů, cestovatele i profesionální videoprodukci.

Výkon připravený na 4K i 8K 360° video

Srdcem zařízení je procesor AMD Ryzen™ AI Max+ 395 s integrovanou NPU o výkonu až 50 TOPS, doplněný až 128 GB paměti LPDDR5X. Tato konfigurace umožňuje plynulou práci s 4K i 8K 360° záznamem, včetně náročných efektů a barevných úprav. Výkon platformy je optimalizován nejen pro klasický střih, ale i pro AI akcelerované pracovní postupy.

Specifickým prvkem edice je softwarová integrace s prostředím GoPro. Dedikovaná klávesová zkratka umožňuje okamžité spuštění aplikace GoPro Player, zatímco nástroj StoryCube využívá umělou inteligenci k automatickému třídění záznamů podle typu aktivity – například lyžování, surfování nebo jízdy na kole. Tvůrci tak mohou rychleji přejít od surového materiálu k hotovému příběhu.

Limitovaná edice s výbavou pro tvůrce

ProArt GoPro Edition není jen hardwarovou konfigurací, ale kompletním balíčkem pro kreativce. Součástí je odolné pouzdro, speciální designové balení, stylus ASUS Pen 3.0 a roční předplatné GoPro Premium+ v hodnotě 99,99 eur. Limitovaný charakter edice podtrhuje exkluzivitu modelu – počet kusů je omezen.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Konvertibilní konstrukce PX13 umožňuje použití v režimu notebooku i tabletu, což ocení tvůrci při rychlé kontrole záběrů v terénu i při detailní postprodukci. Kombinace dotykového displeje a stylusu rozšiřuje možnosti práce s grafikou, storyboardy i přesnou retuší.

Partnerství pro budoucnost tvorby

Po úspěšném debutu na CES 2026 si zařízení vysloužilo pozitivní ohlasy médií i profesionálních tvůrců. ASUS i GoPro zdůrazňují, že uvedení modelu na trh představuje první krok širší dlouhodobé spolupráce zaměřené na inovace v oblasti kreativních technologií a mobilní produkce obsahu.

Dostupnost

AIT26

ProArt GoPro Edition (PX13) je od 26. 2. 2026 dostupný exkluzivně v českém ASUS eShopu a na Alza.cz za doporučenou cenu 83 990 Kč. Model je zároveň vystaven k vyzkoušení v Alza Showroomu v Praze. Vzhledem k limitované edici je počet kusů omezen.

 Zdroj: Asus

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas