Asus rozdává k vybraným notebookům Google AI zdarma. Nabídka zahrnuje i 5TB cloud

- Výrobce: Asus
- Cena: bez příplatku k podporovaným notebookům
- Více informací: https://www.asus.com/
Společnost Asus ve spolupráci s Googlem připravila speciální nabídku pro zákazníky s vybranými notebooky ASUS a ROG. Ti mohou bez dalších nákladů získat tříměsíční přístup ke službě Google AI Pro s 5TB cloudovým úložištěm nebo Google AI Plus se 400GB úložištěm. Nabídka je určena pro podporované modely prodávané na vybraných trzích a její aktivace probíhá prostřednictvím aplikace MyASUS.
Google AI Pro nabídne 5 TB prostoru
Vyšší z dvojice dostupných tarifů představuje Google AI Pro. Ten poskytuje rozšířený přístup k nejvýkonnějším modelům Gemini a vyšší limity pro využívání nástrojů Google AI. Součástí předplatného je také 5TB cloudové úložiště, které lze využít pro dokumenty, fotografie, videa nebo další soubory a projekty.
Druhou možností je Google AI Plus s kapacitou 400 GB. Nabídka je zaměřena na uživatele, kteří chtějí získat přístup k nástrojům umělé inteligence Googlu s vyšším výkonem modelů, funkcemi pro generování kreativního obsahu a nástroji zaměřenými na produktivitu.
AI pro práci, studium i tvorbu obsahu
Součástí nabídky jsou podle zvoleného tarifu různé služby a funkce ekosystému Google AI. Uživatelé mohou využívat například Google Gemini, Deep Research, Google Flow, Gemini Omni, Nano Banana 2, Lyria 3 nebo Gemini Notebook. Google AI Pro navíc poskytuje rozšířený přístup k některým nástrojům pro vývojáře a AI agenty, mezi které patří Google Antigravity, Jules nebo AI Studio.
Asus nabídku prezentuje jako způsob, jak využít umělou inteligenci napříč různými činnostmi. Nástroje mohou sloužit například k tvorbě obrázků, video konceptů a hudby, zpracování složitějších dotazů do strukturovaného výzkumu nebo k organizaci a analýze práce v aplikacích Googlu.
Podporovány jsou notebooky z několika řad
Nabídka se nevztahuje pouze na nové modely uvedené v letošním roce. Podle Asusu zahrnuje vybrané podporované notebooky vyrobené v letech 2025, 2026 a v připravované řadě 2027. V portfoliu jsou některé modely řad ROG, TUF Gaming, ProArt, Zenbook a Vivobook.
Kompletní seznam podporovaných zařízení je dostupný na webu Asus. Podmínkou je také dostupnost nabídky na konkrétním trhu a splnění podmínek programu. Uživatelé si nárok uplatní výhradně prostřednictvím aplikace MyASUS.
Součástí je také rozsáhlé cloudové úložiště
Výhodou nabídky není pouze samotný přístup k AI funkcím. Google AI Pro zahrnuje 5 TB cloudového úložiště, zatímco Google AI Plus nabízí 400 GB. Pro uživatele notebooků tak může jít o prostor pro zálohování dokumentů, fotografií a videí i ukládání souborů souvisejících s kreativními projekty nebo výzkumem.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Nabídka platí do srpna 2027
Program byl zahájen 10. srpna 2026 a je plánován do 9. srpna 2027. Tříměsíční nabídka Google AI je v tomto období dostupná na vybraných trzích pro podporované notebooky ASUS. Konkrétní podmínky, dostupnost jednotlivých tarifů, jazyková podpora a limity využití se mohou lišit podle regionu a zvoleného tarifu.
Cena a dostupnost
Majitelé podporovaných notebooků Asus mohou nabídku aktivovat prostřednictvím aplikace MyASUS. Výrobce v tiskové zprávě neuvádí samostatnou cenu za tuto akci, protože jde o benefit poskytovaný bez dalších nákladů k vybraným notebookům. Nabídka je dostupná od 10. srpna 2026 na podporovaných trzích a její přesné podmínky se mohou podle regionu lišit.
Zdroj: Asus