Asus v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro nejnáročnější z nejnáročnějších

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty

Představení nového prémiového modelu s extrémní mobilitou, vysokou odolností a enterprise zabezpečením se konalo v malebném Areálu Voděrádky u Říčan u Prahy. A že bylo o čem mluvit.

Unikátní prostor vzniklý rekonstrukcí bývalého Maršálkova statku kousek za Prahou v úterý 31. 3. 2026 patřil nejžhavější novince z dílny společnosti Asus. Multifunkční sál a přilehlá galerie poskytly profesionální zázemí pro prezentace i panelovou diskuzi odborníků, kteří měli k notebooku Asus ExpertBook Ultra co říct.

Co se dozvíte v článku
  1. Z alternativy strategickým partnerem
  2. Technická preciznost a důraz na detaily
  3. AI mění definici výpočetního výkonu
  4. Diskuze o novém žihadle mezi notebooky
  5. Co je teorie bez praxe

Asus ExpertBook Ultra totiž podle nich míří na vrchol firemního segmentu. Notebook váží od 0,99 kg, má tloušťku od 10,9 mm a využívá slitinu hořčíku a hliníku opracovanou CNC technologií. Povrchová nanokeramická úprava zvyšuje odolnost proti poškrábání i otiskům prstů.

I další parametry jsou nadmíru působivé: displej tvoří matný dotykový OLED panel s jasem až 1400 nitů, frekvencí 30–120 Hz, přesností Delta-E < 1 a 100% pokrytím DCI-P3. Výdrž baterie dosahuje až 26 hodin a 50% kapacity lze nabít za 30 minut. Notebook splňuje MIL-STD-810H a prochází nadstandardními ASUS testy odolnosti.

Z alternativy strategickým partnerem

Po přivítání účastníků ústy Madeleine Hung, general manager for East EMEA & META commercial system BG v Asusu, se svým příspěvkem vystoupil Petr Ondráš, head of commercial sales CZ/SK. Ten zdůraznil, že Asus v regionu dlouhodobě posiluje. 

Petr Ondráš, head of commercial sales CZ/SK

„Posledních několik let bylo pro Asus v komerční sféře velkou událostí. Rosteme dvouciferným tempem a realizovali jsme stovky projektů napříč segmenty,“ vyzdvihl.

Podle Ondráše se značka posunula od role „nováčka“ k pozici strategického partnera pro enterprise zákazníky. Firma rozšiřuje partnerský ekosystém a úspěšně proniká do mid-market a enterprise projektů, což potvrzuje i prezentovaný růst 26 % meziročně.

ExpertBook Ultra podle něj představuje vrchol firemního portfolia. „Není to produkt pro každého. Cílíme na top management, decision makery a profesionály, kteří vyžadují ultra výkon, ultra mobilitu a ultra zabezpečení,“ konstatoval.

Technická preciznost a důraz na detaily

Technickou část prezentace vedl Jiří Jelínek, marketingový manažer Asusu pro Českou republiku a Slovensko, který zdůraznil, že ExpertBook Ultra vznikl bez kompromisů. „Je to zařízení, kde se nešetřilo na ničem – ať už jde o displej, funkcionalitu nebo přenositelnost,“ nešetřil chválou.

Jiří Jelínek, marketingový manažer Asusu pro Českou republiku a Slovensko

Podrobně popsal nanokeramickou povrchovou úpravu, která vzniká plazmovou oxidací při napětí kolem 300 V. Výsledkem je matný povrch připomínající kámen, vysoce odolný proti poškrábání i každodennímu používání. Jelínek také upozornil na zesílené panty testované na desítky tisíc cyklů a robustní konstrukci portů.

ExpertBook Ultra využívá procesory Intel Core Ultra X7 a X9 s až 64 GB LPDDR5X a TDP až 50 W. Integrovaná grafika Intel Arc nabízí o více než 50 % vyšší výkon než předchozí generace. NPU poskytuje až 50 TOPS, což umožňuje certifikaci Copilot+ PC. „Kolega na tom hrál Battlefield – a fungovalo to překvapivě dobře,“ uvedl s úsměvem potvrzení z praxe, že notebook zvládá i náročné scénáře.

AI mění definici výpočetního výkonu

Alicja Gargas, account executive Poland & Eastern Europe ve společnosti Intel, následně představila technologické pozadí nové generace procesorů. V první řadě zdůraznila, že žijeme v éře umělé inteligence, která zásadně mění požadavky na hardware.

Intel podle ní investoval miliardy dolarů do vývoje výrobního procesu 18A, jenž kombinuje tranzistory RibbonFET a technologii PowerVia. Ty umožňují až 15% zlepšení výkonu na watt a 30% zvýšení hustoty čipu. „CPU je mozek, GPU je srdce a NPU je nervová soustava,“ uvedla Gargas při vysvětlování role jednotlivých komponent.

Procesory Core Ultra Series 3 podle ní otevírají cestu k hybridní AI, kdy část výpočtů probíhá lokálně a část v cloudu. Uvedla také příklad interního testu: 36 hodin audiozáznamu převedených do textu za 36 minut na osobním zařízení.

Diskuze o novém žihadle mezi notebooky

V panelové diskuzi moderované Hankou Koutnou odpovídali zástupci Asusu, Intelu a Microsoftu na dotazy publika. Prvním tématem bylo, co dnes definuje špičkové business zařízení. Panelisté se shodli, že jde o kombinaci výkonu, mobility, odolnosti a bezpečnosti. A právě v těchto parametrech nový Asus ExpertBook Ultra podle nich exceluje.

Petr Ondráš zdůraznil, že pro něj osobně je klíčová mobilita a bezpečnost, ale stále více také práce s AI. Rudolf Sůra (commercial product manager, Asus) vyzdvihl displej jako nejdůležitější prvek – matný OLED podle něj výrazně snižuje únavu očí a zvyšuje komfort při celodenní práci.

Lubomír Novák (field application engineer, Asus) doplnil, že dvěma hlavními tématy současnosti jsou AI a bezpečnost – a ExpertBook Ultra podle něj splňuje obojí. Technický specialista Jan Biroš z Microsoftu zase upozornil na roli Windows 11 Pro, které integruje lokální AI funkce i bezpečnostní prvky. Podle něj je klíčové, aby zařízení podporovalo hybridní scénáře a bylo připravené na nové pracovní modely.

Co je teorie bez praxe

Potud teorie a papírové specifikace nového modelu. Účastníci po skončení oficiální části dostali možnost si ExpertBook Ultra osahat – a mnohem víc. V rámci „Asus Experience Lab“ mohli testovat pevnost portů, přívětivost šasi na omak i odlesky displeje. A jeden šťastlivec, který se zapojil do soutěže a nejpřesněji odhadl tipovací otázku, si na konci dne mohl zbrusu nový prémiový notebook odnést domů. Po velkém finále následovala obligátní afterparty a networking, kde hosté mohli sdílet dojmy z celého odpoledne.

Zuzana Peroutková Bičíková

