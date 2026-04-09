Asus v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro nejnáročnější z nejnáročnějších

Unikátní prostor vzniklý rekonstrukcí bývalého Maršálkova statku kousek za Prahou v úterý 31. 3. 2026 patřil nejžhavější novince z dílny společnosti Asus. Multifunkční sál a přilehlá galerie poskytly profesionální zázemí pro prezentace i panelovou diskuzi odborníků, kteří měli k notebooku Asus ExpertBook Ultra co říct.
Asus ExpertBook Ultra totiž podle nich míří na vrchol firemního segmentu. Notebook váží od 0,99 kg, má tloušťku od 10,9 mm a využívá slitinu hořčíku a hliníku opracovanou CNC technologií. Povrchová nanokeramická úprava zvyšuje odolnost proti poškrábání i otiskům prstů.
I další parametry jsou nadmíru působivé: displej tvoří matný dotykový OLED panel s jasem až 1400 nitů, frekvencí 30–120 Hz, přesností Delta-E < 1 a 100% pokrytím DCI-P3. Výdrž baterie dosahuje až 26 hodin a 50% kapacity lze nabít za 30 minut. Notebook splňuje MIL-STD-810H a prochází nadstandardními ASUS testy odolnosti.
Z alternativy strategickým partnerem
Po přivítání účastníků ústy Madeleine Hung, general manager for East EMEA & META commercial system BG v Asusu, se svým příspěvkem vystoupil Petr Ondráš, head of commercial sales CZ/SK. Ten zdůraznil, že Asus v regionu dlouhodobě posiluje.
„Posledních několik let bylo pro Asus v komerční sféře velkou událostí. Rosteme dvouciferným tempem a realizovali jsme stovky projektů napříč segmenty,“ vyzdvihl.
Podle Ondráše se značka posunula od role „nováčka“ k pozici strategického partnera pro enterprise zákazníky. Firma rozšiřuje partnerský ekosystém a úspěšně proniká do mid-market a enterprise projektů, což potvrzuje i prezentovaný růst 26 % meziročně.
ExpertBook Ultra podle něj představuje vrchol firemního portfolia. „Není to produkt pro každého. Cílíme na top management, decision makery a profesionály, kteří vyžadují ultra výkon, ultra mobilitu a ultra zabezpečení,“ konstatoval.
Technická preciznost a důraz na detaily
Technickou část prezentace vedl Jiří Jelínek, marketingový manažer Asusu pro Českou republiku a Slovensko, který zdůraznil, že ExpertBook Ultra vznikl bez kompromisů. „Je to zařízení, kde se nešetřilo na ničem – ať už jde o displej, funkcionalitu nebo přenositelnost,“ nešetřil chválou.
Podrobně popsal nanokeramickou povrchovou úpravu, která vzniká plazmovou oxidací při napětí kolem 300 V. Výsledkem je matný povrch připomínající kámen, vysoce odolný proti poškrábání i každodennímu používání. Jelínek také upozornil na zesílené panty testované na desítky tisíc cyklů a robustní konstrukci portů.
ExpertBook Ultra využívá procesory Intel Core Ultra X7 a X9 s až 64 GB LPDDR5X a TDP až 50 W. Integrovaná grafika Intel Arc nabízí o více než 50 % vyšší výkon než předchozí generace. NPU poskytuje až 50 TOPS, což umožňuje certifikaci Copilot+ PC. „Kolega na tom hrál Battlefield – a fungovalo to překvapivě dobře,“ uvedl s úsměvem potvrzení z praxe, že notebook zvládá i náročné scénáře.
AI mění definici výpočetního výkonu
Alicja Gargas, account executive Poland & Eastern Europe ve společnosti Intel, následně představila technologické pozadí nové generace procesorů. V první řadě zdůraznila, že žijeme v éře umělé inteligence, která zásadně mění požadavky na hardware.
Intel podle ní investoval miliardy dolarů do vývoje výrobního procesu 18A, jenž kombinuje tranzistory RibbonFET a technologii PowerVia. Ty umožňují až 15% zlepšení výkonu na watt a 30% zvýšení hustoty čipu. „CPU je mozek, GPU je srdce a NPU je nervová soustava,“ uvedla Gargas při vysvětlování role jednotlivých komponent.
Procesory Core Ultra Series 3 podle ní otevírají cestu k hybridní AI, kdy část výpočtů probíhá lokálně a část v cloudu. Uvedla také příklad interního testu: 36 hodin audiozáznamu převedených do textu za 36 minut na osobním zařízení.
Diskuze o novém žihadle mezi notebooky
V panelové diskuzi moderované Hankou Koutnou odpovídali zástupci Asusu, Intelu a Microsoftu na dotazy publika. Prvním tématem bylo, co dnes definuje špičkové business zařízení. Panelisté se shodli, že jde o kombinaci výkonu, mobility, odolnosti a bezpečnosti. A právě v těchto parametrech nový Asus ExpertBook Ultra podle nich exceluje.
Petr Ondráš zdůraznil, že pro něj osobně je klíčová mobilita a bezpečnost, ale stále více také práce s AI. Rudolf Sůra (commercial product manager, Asus) vyzdvihl displej jako nejdůležitější prvek – matný OLED podle něj výrazně snižuje únavu očí a zvyšuje komfort při celodenní práci.
Lubomír Novák (field application engineer, Asus) doplnil, že dvěma hlavními tématy současnosti jsou AI a bezpečnost – a ExpertBook Ultra podle něj splňuje obojí. Technický specialista Jan Biroš z Microsoftu zase upozornil na roli Windows 11 Pro, které integruje lokální AI funkce i bezpečnostní prvky. Podle něj je klíčové, aby zařízení podporovalo hybridní scénáře a bylo připravené na nové pracovní modely.
Co je teorie bez praxe
Potud teorie a papírové specifikace nového modelu. Účastníci po skončení oficiální části dostali možnost si ExpertBook Ultra osahat – a mnohem víc. V rámci „Asus Experience Lab“ mohli testovat pevnost portů, přívětivost šasi na omak i odlesky displeje. A jeden šťastlivec, který se zapojil do soutěže a nejpřesněji odhadl tipovací otázku, si na konci dne mohl zbrusu nový prémiový notebook odnést domů. Po velkém finále následovala obligátní afterparty a networking, kde hosté mohli sdílet dojmy z celého odpoledne.
Zdroj: Channeltrends, Asus