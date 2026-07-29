Asus vylepšuje své displeje. Technologie ROG Nebula nabídne lepší HDR a ostřejší pohyb

- Výrobce: Asus
- Cena: dle konkrétního notebooku
- Více informací: https://rog.asus.com/rog-nebula-display-hdr/
Asus prostřednictvím své herní značky Republic of Gamers rozšiřuje technologie displejů ROG Nebula HDR, které využívá ve svých výkonných herních noteboocích. Nejnovější generace kombinuje upravený ROG Nebula HDR Engine, přesnější tovární kalibraci barev a novou implementaci technologie Extreme Low Motion Blur (ELMB).
ROG Nebula HDR inteligentně upravuje obraz
ROG Nebula HDR Engine využívá algoritmus trénovaný na tisících HDR fotografií a stovkách HDR videí. V reálném čase upravuje jas a kontrast obrazu tak, aby omezoval přepaly ve velmi světlých scénách a současně zachovával detaily ve světlých i tmavých oblastech. Technologie funguje s Mini LED i OLED panely.
Samotné displeje mohou dosahovat maximálního jasu až 1 600 nitů a ASUS zmiňuje také certifikaci VESA DisplayHDR True Black 1000 nebo 4K Mini LED panel s obnovovací frekvencí 240 Hz. U Mini LED displejů, například v notebooku ROG Strix SCAR 18, mají hardwarové úpravy snížit efekt bloomingu až o 25 %.
Důraz na přesnost barev
Notebooky ROG Zephyrus a ROG Strix SCAR před expedicí procházejí tovární kalibrací. Ta má zajistit konzistentní podání barev v SDR i HDR, což Asus směřuje nejen na hráče, ale také na profesionální tvůrce pracující například s videem. Technologii chce výrobce v budoucnu rozšířit i do dalších modelů svého portfolia.
ELMB omezuje rozmazání rychlého pohybu
Dalším prvkem je technologie ROG Nebula Extreme Low Motion Blur. Ta využívá strobování podsvícení mezi jednotlivými snímky, čímž omezuje rozmazání rychle se pohybujících objektů. V případě Mini LED panelu notebooku ROG Strix SCAR 18 využívá jednotlivé zóny podsvícení, díky kterým může zachovat vyšší jas.
Řízení zajišťuje specializovaný hardware přímo v panelu, takže technologie není závislá na ovladačích grafické karty ani podpoře konkrétní hry. Jednotlivé Mini LED zóny se rozsvěcují v okamžiku, kdy pixely v dané oblasti dosáhnou stability, což má kromě ostřejšího pohybu omezovat také ghosting.
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Až 16× vyšší ostrost
Nová generace ROG Nebula ELMB zkracuje dobu světelného impulzu i zobrazení obrazu na 6,25 % délky jednoho snímku. Při obnovovací frekvenci 240 Hz se tak čas zkracuje z přibližně 4,17 ms na 0,26 ms, což podle Asusu teoreticky představuje až šestnáctinásobné zlepšení ostrosti pohybu.
Nejnovější implementaci technologie ROG Nebula ELMB aktuálně nabízí herní notebook ROG Strix SCAR 18 (2026) s displejem ROG Nebula HDR. Výrobce ji cílí na kompetitivní a esportové hráče i uživatele, kteří požadují co nejostřejší obraz v rychlých herních scénách.