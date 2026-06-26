Asus zahajuje prodej turbovýkonného notebooku ROG Zephyrus G16

- Výrobce: Asus
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, eD system Slovakia
- Cena: od 98 490 Kč
- Více informací: https://rog.asus.com/cz/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g16-2026/
Společnost ASUS Republic of Gamers (ROG) oznamuje dostupnost nového notebooku ROG Zephyrus G16 (GU606), který kombinuje tenké a lehké celohliníkové CNC šasi s vysokým výkonem pro hraní, tvorbu obsahu i každodenní mobilní práci. Notebook váží 1,95 kg, měří 1,49 až 1,79 cm na výšku a je dostupný v barvách Eclipse Gray a Platinum White.
Nový Zephyrus G16 je vybaven 16palcovým ROG Nebula OLED displejem s rozlišením 2,5K, poměrem stran 16:10, obnovovací frekvencí 240 Hz, odezvou 0,2 ms, jasem až 1100 nitů, podporou G-SYNC a 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3. Displej zároveň splňuje certifikaci VESA DisplayHDR True Black 1000 a díky tovární kalibraci s Delta E < 1 cílí i na náročné kreativní uživatele.
O výkon se stará až procesor Intel Core Ultra 9 386H s 16 jádry a NPU výkonem až 50 TOPS spolu s grafikou až NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Výbavu doplňuje až 64 GB LPDDR5X-8533 paměti, až 2TB PCIe 4.0 SSD, Wi‑Fi 7 a baterie s kapacitou 90 Wh, která umožňuje až 19,8 hodiny přehrávání videa nebo až 15,2 hodiny procházení webu.
Pro udržení vysokého výkonu využívá Zephyrus G16 systém ROG Intelligent Cooling s tekutým kovem, Tri-Fan chlazením a vapor chamber konstrukcí. Spolu s přepracovaným šasi umožňuje GU606 až 160 W TGP v manuálním režimu. Notebook dále nabízí bohatou konektivitu včetně HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C, USB-A a čtečky SD karet UHS-II.
Dostupnost a cena
ROG Zephyrus G16 je nyní dostupný u vybraných prodejců a na ASUS e-shopu od 98 490 Kč v konfiguraci s NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU.
Zdroj: Asus