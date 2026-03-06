Channeltrends  »  Novinky  »  AT Computers rozšiřuje nabídku o paměťovou značku Lexar

AT Computers rozšiřuje nabídku o paměťovou značku Lexar

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Mužské a ženské ruce spojující puzzle kousky na barevném pozadí reprezentující týmovou spolupráci spolupráce synergie kreativní problém řešení integrační strategie připojení konceptu.
Autor: Shutterstock
Dohoda platí pro Česko i Slovensko, přesný termín naskladnění produktů distributor upřesní.

Společnost AT Computers navázala oficiální distribuční partnerství s poskytovatelem paměťových řešení Lexar. Toto partnerství se vztahuje na území České republiky i Slovenska.

V první fázi se ATC zaměří především na distribuci interních NVMe SSD (PCIe Gen4/Gen5) i externích SSD disků a operačních pamětí (DRAM – DDR4 a DDR5 řady ARES). Portfolio bude následně v blízké budoucnosti rozšířeno také o USB flash disky.

AT Computers spouští portál CopilotPC.cz Přečtěte si také:

AT Computers spouští portál CopilotPC.cz

Lexar jako technologický lídr definuje průmyslové standardy například certifikací VPG400 pro záznam 8K RAW videa nebo uvedením odolných nerezových karet řady ARMOR. Ekosystém navíc doplňuje modulární řešení Professional Workflow, které rychluje postprodukční procesy při práci s objemnými daty. Na své prémiové řady navíc Lexar často poskytuje doživotní záruku.

AIT26

„Lexar skvěle doplňuje naše portfolio o špičkový výkon, který naši partneři vyžadují,“ uvádí Tomáš Pauke, jenž má v ATC produkty značky Lexar na starost. „Kromě samotných produktů jim nabídneme přidanou hodnotu v podobě silné logistiky, vysoké skladové dostupnosti a odborného poradenství. Přesný termín naskladnění brzy upřesníme, ale již nyní jsme připraveni na plnou distribuční podporu v obou zemích.“

Zdroj: AT Computers

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě