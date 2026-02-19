Axis uvádí nové AI PTZ kamery řad Q60 a Q63 s důrazem na detail

- Výrobce: Axis Communications
Nové PTZ kamery navazují na dlouhodobě osvědčenou řadu zařízení určených pro monitoring městských oblastí, dopravní infrastruktury, průmyslových areálů či školních kampusů. Kombinace vysokého optického zoomu, přesného laserového ostření a analytiky přímo v kameře umožňuje operátorům rychle reagovat na incidenty a získat detailní přehled o situaci v reálném čase.
Všechny tři modely jsou postaveny na nejnovější generaci čipu ARTPEC-9 s jednotkou hlubokého učení (DLPU). Díky tomu mohou provozovat pokročilé analytické aplikace přímo na zařízení bez nutnosti využívat externí servery. Podpora moderního kodeku AV1 v kombinaci s technologií Axis Zipstream výrazně snižuje nároky na šířku pásma i kapacitu úložiště, aniž by docházelo ke ztrátě klíčových detailů.
Model Axis Q6086-E nabízí rozlišení 4 MP při snímkování až 60 fps a využívá světelně citlivý 1/2" snímač. Technologie Lightfinder 2.0 a Forensic WDR zajišťují realistické barvy a vysoký kontrast i při slabém osvětlení nebo v náročných světelných podmínkách. Díky 34× optickému zoomu a laserovému ostření je kamera schopna sledovat rychle se pohybující objekty na větší vzdálenosti s vysokou přesností.
Axis Q6088-E přináší rozlišení 4K (8 MP) a je vhodná pro prostředí, kde je zásadní maximální úroveň detailu, například v centrech měst, na letištích nebo v logistických areálech. Stejně jako ostatní modely kombinuje 34× optický zoom s pokročilým zpracováním obrazu, které zajišťuje čitelnost detailů i při proměnlivém osvětlení.
Cenově dostupnější model Axis Q6325-LE představuje efektivní vstup do segmentu výkonných AI PTZ kamer. Nabízí rozlišení 2 MP, 31× optický zoom a technologii OptimizedIR pro dohled i v úplné tmě bez nutnosti externího osvětlení. To z něj činí vhodné řešení například pro perimetrickou ochranu skladů, parkovišť či průmyslových areálů. Kompatibilita se stávajícím montážním příslušenstvím zároveň usnadňuje modernizaci starších instalací.
Součástí výbavy je aplikace Axis Object Analytics, která umožňuje detekci, klasifikaci, sledování a počítání osob i vozidel. Funkce AXIS Image Health Analytics upozorňuje na problémy s obrazem, například jeho zastření, zakrytí nebo podexpozici. Autotracking 2 pak umožňuje automatické sledování vybraného objektu, což zvyšuje efektivitu práce operátorů.
Generovaná metadata usnadňují forenzní vyhledávání v živém i archivovaném videu a pomáhají rychle identifikovat relevantní události. To přispívá k vyšší efektivitě bezpečnostních týmů a lepšímu situačnímu přehledu v monitorovaných lokalitách.
Kamery jsou navrženy pro náročné venkovní prostředí a splňují standardy IP66, IK10 a NEMA 4X. Jsou odolné proti nárazům, prachu, vodě i extrémním teplotám, což zajišťuje jejich spolehlivý provoz v širokém spektru podmínek.
Důležitou roli hraje také kyberbezpečnost. Integrovaná platforma Axis Edge Vault chrání kryptografické klíče a zajišťuje bezpečné spuštění zařízení. Certifikace FIPS 140–3 Level 3 potvrzuje vysokou úroveň ochrany citlivých dat a integrity zařízení během celého životního cyklu.
Dostupnost
Nové PTZ kamery Axis Q6086-E, Axis Q6088-E a Axis Q6325-LE budou dostupné prostřednictvím distribučních kanálů Axis v prvním čtvrtletí roku 2026.
Zdroj: Axis Communications