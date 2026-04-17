BenQ uvádí monitory MA270S a MA320UG pro práci s Macy

BenQ MA320UG
Autor: BenQ
Nové vlajkové monitory BenQ řady MA cílí na uživatele Maců a nabízejí špičkové rozlišení, přesné barvy a pokročilé funkce pro kreativní práci i multitasking.
  • Výrobce: BenQ
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AGEM.CZ, AT Computers, eD system, SWS
  • Distributoři SR: 100Mega Slovakia, AGEM COMPUTERS SK, AT Computers SK, eD system, SWS Distribution
  • Cena: od 19 660 Kč
  • Více informací: https://www.benq.cz

Společnost BenQ představila nové modely MA270S a MA320UG, které rozšiřují její portfolio profesionálních displejů. Nová řada MA je navržena speciálně pro uživatele zařízení od Apple a zaměřuje se na věrné podání barev, plynulý obraz a bezproblémovou integraci do Apple ekosystému.

Model MA270S nabízí 5K rozlišení (5120 × 2880) s jemností 218 ppi, což ocení především grafici a tvůrci obsahu pracující s detailní grafikou. Díky 99% pokrytí barevného prostoru P3 a kontrastnímu poměru 2000:1 dokáže přesně reprodukovat barvy odpovídající zobrazení na Mac zařízeních.

Naopak model MA320UG cílí více na video tvůrce. Nabízí 4K rozlišení a obnovovací frekvenci až 120 Hz, což zajišťuje plynulý a realistický obraz při práci s dynamickým obsahem. Pokrytí 98 % P3 a vysoký kontrast přispívají k věrnému zobrazení barev i v náročných scénách.

Oba monitory podporují připojení přes Thunderbolt 4 s napájením až 96 W, což umožňuje nejen přenos obrazu a dat, ale i nabíjení zařízení jedním kabelem. Technologie Smart KVM pak umožňuje ovládat více zařízení – například MacBook Pro nebo Mac Studio – pomocí jedné klávesnice a myši.

Panely typu Nano Gloss zajišťují vysoký kontrast a kontrolu odlesků, zatímco software Display Pilot 2 umožňuje synchronizaci barev, správu pracovního prostoru a intuitivní ovládání napříč zařízeními.

Řada MA zahrnuje i další varianty, například MA270U a MA320U s Nano Matte panely nebo modely MA270UP a MA320UP s Nano Gloss úpravou. Všechny monitory spojuje minimalistický design, který ladí s estetikou zařízení Apple.

Dostupnost a cena:

Model BenQ MA270S bude dostupný na konci dubna 2026 za doporučenou cenu 24 600 Kč s DPH. Model BenQ MA320UG dorazí na trh na konci května 2026 s doporučenou cenou 19 660 Kč s DPH.

Zdroj: BenQ

