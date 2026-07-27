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BenQ uvádí PD2732U. Nový monitor Creative Pro cílí na profesionální tvůrce

Jakub Fišer
Dnes
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Monitor BenQ PD2732U
Autor: BenQ
BenQ představuje nový 27″ profesionální monitor PD2732U, který se stává vlajkovou lodí nově oddělené řady Creative Pro. Novinka nabízí 4K rozlišení, široké pokrytí barevných prostorů, tovární kalibraci a konektivitu Thunderbolt.

BenQ vytváří samostatné portfolio profesionálních monitorů Creative Pro určené fotografům, designérům, video editorům a dalším tvůrcům, pro které je důležitá přesná reprodukce barev. Prvním reprezentantem a současně vlajkovou lodí nové řady je 27″ monitor BenQ PD2732U s rozlišením 4K.

BenQ PD2732U s širokou paletou barev

PD2732U pokrývá 99 % barevného prostoru Adobe RGB, 99 % DCI-P3 a 100 % sRGB. Jeden monitor tak může sloužit pro kontrolu materiálů určených pro web, video i tiskovou produkci. Adobe RGB je přitom důležitý zejména při úpravě fotografií, práci s tiskovinami a CMYK produkcí.

Každý kus prochází tovární kalibrací a dodává se s příslušným certifikátem. Výrobce garantuje průměrnou odchylku Delta E < 2, díky čemuž má monitor nabídnout dostatečně přesné podání barev pro profesionální nasazení již bezprostředně po vybalení.

Monitor BenQ PD2732U

Autor: BenQ

AQCOLOR hlídá barvy na celé ploše

Základem nového portfolia je technologie BenQ AQCOLOR zaměřená na rovnoměrnost, konzistenci a přesnost barevného podání. Kombinuje kalibrační procesy a kontrolu kvality s korekcí uniformity, která omezuje barevné odchylky v různých částech panelu a pomáhá udržovat konzistentní jas i reprodukci barev na celé obrazovce.

Barevnou přesnost potvrzují také nezávislé certifikace Calman Verified a Pantone Validated. Součástí je certifikace Pantone SkinTone zaměřená na věrnou reprodukci odstínů lidské pokožky, což může být důležité například při profesionální úpravě fotografií nebo videa.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Thunderbolt i integrovaný KVM

Monitor je vybaven rozhraním Thunderbolt, které umožňuje jediným kabelem přenášet obraz, data i elektrickou energii. Funkce daisy-chain dovoluje zapojit více monitorů do série, zatímco integrovaný KVM přepínač umožňuje ovládat více připojených počítačů pomocí jedné sady periferií.

BenQ se zaměřil také na spolupráci s ekosystémem Applu. Režim M-Book má minimalizovat rozdíly v podání barev mezi displejem Macu a externím monitorem. Funkce iDevice Color Sync slouží k přesnějšímu náhledu obsahu z iPhonu a iPadu, zatímco iKeyboard Control umožňuje nastavovat jas a hlasitost monitoru přímo z klávesnice Macu.

Cena a dostupnost

Monitor BenQ PD2732U bude na českém trhu dostupný v průběhu září 2026 za doporučenou koncovou cenu 22 300 Kč včetně DPH. Na Slovensku bude doporučená cena činit 930 eur včetně DPH.

Zdroj: BenQ

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Autor článku

Jakub Fišer

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