BenQ uvádí PD2732U. Nový monitor Creative Pro cílí na profesionální tvůrce

- Výrobce: BenQ
- Cena: 22 300 Kč
- Více informací: https://www.benq.com/cs-cz/monitor/creative-pro.html
BenQ vytváří samostatné portfolio profesionálních monitorů Creative Pro určené fotografům, designérům, video editorům a dalším tvůrcům, pro které je důležitá přesná reprodukce barev. Prvním reprezentantem a současně vlajkovou lodí nové řady je 27″ monitor BenQ PD2732U s rozlišením 4K.
BenQ PD2732U s širokou paletou barev
PD2732U pokrývá 99 % barevného prostoru Adobe RGB, 99 % DCI-P3 a 100 % sRGB. Jeden monitor tak může sloužit pro kontrolu materiálů určených pro web, video i tiskovou produkci. Adobe RGB je přitom důležitý zejména při úpravě fotografií, práci s tiskovinami a CMYK produkcí.
Každý kus prochází tovární kalibrací a dodává se s příslušným certifikátem. Výrobce garantuje průměrnou odchylku Delta E < 2, díky čemuž má monitor nabídnout dostatečně přesné podání barev pro profesionální nasazení již bezprostředně po vybalení.
AQCOLOR hlídá barvy na celé ploše
Základem nového portfolia je technologie BenQ AQCOLOR zaměřená na rovnoměrnost, konzistenci a přesnost barevného podání. Kombinuje kalibrační procesy a kontrolu kvality s korekcí uniformity, která omezuje barevné odchylky v různých částech panelu a pomáhá udržovat konzistentní jas i reprodukci barev na celé obrazovce.
Barevnou přesnost potvrzují také nezávislé certifikace Calman Verified a Pantone Validated. Součástí je certifikace Pantone SkinTone zaměřená na věrnou reprodukci odstínů lidské pokožky, což může být důležité například při profesionální úpravě fotografií nebo videa.
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Thunderbolt i integrovaný KVM
Monitor je vybaven rozhraním Thunderbolt, které umožňuje jediným kabelem přenášet obraz, data i elektrickou energii. Funkce daisy-chain dovoluje zapojit více monitorů do série, zatímco integrovaný KVM přepínač umožňuje ovládat více připojených počítačů pomocí jedné sady periferií.
BenQ se zaměřil také na spolupráci s ekosystémem Applu. Režim M-Book má minimalizovat rozdíly v podání barev mezi displejem Macu a externím monitorem. Funkce iDevice Color Sync slouží k přesnějšímu náhledu obsahu z iPhonu a iPadu, zatímco iKeyboard Control umožňuje nastavovat jas a hlasitost monitoru přímo z klávesnice Macu.
Cena a dostupnost
Monitor BenQ PD2732U bude na českém trhu dostupný v průběhu září 2026 za doporučenou koncovou cenu 22 300 Kč včetně DPH. Na Slovensku bude doporučená cena činit 930 eur včetně DPH.
Zdroj: BenQ