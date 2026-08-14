Bose uvádí nová sluchátka QuietComfort. Mají lepší ANC i bezztrátový poslech přes USB-C

- Výrobce: Bose
- Cena: 8 990 Kč
- Více informací: https://www.bose.cz/
Společnost Bose uvedla druhou generaci sluchátek QuietComfort Headphones, která navazují na stejnojmennou řadu uvedenou poprvé v roce 2000. Novinka zachovává důraz na komfort při dlouhodobém nošení, aktivní potlačení okolního hluku a kvalitní reprodukci zvuku, zároveň ale přebírá několik technologií z vyšší modelové řady QuietComfort Ultra. Na českém trhu jsou sluchátka dostupná současně se zahájením celosvětového prodeje.
Prostorový zvuk i při běžném poslechu
Jednou z hlavních novinek je technologie Bose Immersive Audio využívající zpracování TrueSpatial. Ta vytváří širší a přirozenější zvukovou scénu i při poslechu standardních stereofonních nahrávek. Uživatel si může vybrat mezi režimy Still, Motion a Cinema Mode. První vytváří dojem pevně ukotvené zvukové scény, Motion reaguje na pohyb hlavy a Cinema Mode je určen především pro sledování filmů, seriálů a dalšího mluveného obsahu. Prostorový zvuk přitom nevyžaduje speciálně upravené nahrávky.
USB-C zvládne i bezztrátový zvuk
Výraznou změnou prošel také konektor USB-C. Kromě nabíjení jej lze využít pro přímé kabelové připojení k telefonu, tabletu nebo počítači a digitální přenos zvuku v bezztrátové kvalitě až 24 bitů / 48 kHz. Přes USB-C funguje také obousměrný přenos hlasu, což může být praktické při videokonferencích nebo práci z domova. Zachována zůstává také možnost klasického analogového připojení prostřednictvím audio kabelu se stereo jackem.
ANC se přizpůsobí i nošení brýlí
Aktivní potlačení okolního hluku využívá nový systém QuietControl, který pracuje se šesticí mikrofonů. Novinka lépe kompenzuje drobné netěsnosti mezi náušníky a hlavou, takže si má zachovat účinnost i v situacích, kdy je obtížnější dosáhnout dokonalého utěsnění, například při nošení brýlí.
Vylepšen byl také režim Aware s technologií ActiveSense. Ta citlivěji reaguje na náhlé hlasité zvuky v okolí. Prostřednictvím aplikace Bose lze nastavovat intenzitu aktivního potlačení hluku, vytvářet vlastní poslechové režimy nebo ANC úplně vypnout.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Bose upravilo konstrukci
Výrobce zapracoval také na konstrukci sluchátek s cílem zachovat komfort při dlouhodobém používání. Druhá generace má přepracovaný hlavový most s měkčím polstrováním, upravený přítlak, plynulejší nastavení velikosti a nový tvar náušníků. Bose zároveň zachovalo fyzická tlačítka pro ovládání hlasitosti, přehrávání i telefonních hovorů. Ta mají podle výrobce usnadnit ovládání například při cestování, sportu nebo v zimě při používání rukavic.
Na jedno nabití zvládnou QuietComfort Headphones druhé generace až 24 hodin poslechu. Při aktivním využívání technologie Bose Immersive Audio se výdrž zkracuje na 18 hodin. Krátké 15minutové nabíjení podle výrobce doplní energii přibližně na dalších 2,5 hodiny poslechu.
Cena a dostupnost
Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen) jsou na českém trhu dostupná od 13. srpna 2026, tedy současně se zahájením celosvětového prodeje. V první fázi jsou k dispozici v černém a kouřově bílém provedení za doporučenou koncovou cenu 8 990 Kč. Později nabídku doplní také vybrané limitované barevné varianty.
Zdroj: Bose