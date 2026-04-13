Channeltrends  »  Novinky

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech tak platí 85 % lidí

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Uzavření bankovní karty napíchnutím bezdrátového POS pro bezpečnou pokladnu bez peněz, ideální pro fintech, maloobchod, SMB a platební technologie marketingu.
Autor: Shutterstock
Hotovost a další alternativní platební metody zůstávají spíše doplňkem než první volbou, zjistil Mastercard.

Devět z deseti zákazníků v Česku preferuje platbu kartou, mobilem nebo nositelnou elektronikou. V kamenných obchodech dává digitálním metodám přednost 85 procent lidí, v online prostředí dokonce 95 procent. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard zaměřeného na platební chování spotřebitelů v Česku.

V kamenných obchodech jsou nejčastější volbou bezkontaktní platby mobilem, které preferuje 30 procent zákazníků, a dále debetní a kreditní karty, kterým dává přednost dohromady 43 procent spotřebitelů a nositelná elektronika, kterou upřednostňuje 9 procent lidí.

Také v online prostředí jasně dominují metody založené na platebních kartách – ať už přímo, nebo prostřednictvím různých digitálních peněženek, například Click to Pay. 

Zhruba 32 procent lidí preferuje právě digitální peněženky, 31 procent spotřebitelů dává přednost klasické debetní nebo kreditní kartě a další upřednostňují jiné digitální formy placení jako jsou QR (devět procent), platba kartou na dobírku (sedm procent), bankovní převod a platební tlačítko (oboje pět procent) a podobně.

Platba jako faktor konkurenceschopnosti

Mastercard uvádí, že při výběru platební metody se spotřebitelé neřídí podle technologie samotné, ale tím, jak bezproblémový je platební proces. Napříč generacemi i typy nákupů stále zůstávají nejsilnějšími faktory rychlost, pohodlnost a pocit bezpečí. S bezkontaktními mobilními platbami a placením nositelnou elektronikou si spotřebitelé spojují také modernost a transparentnost.

Placení se pro řadu spotřebitelů stalo do značné míry automatickým krokem, který je považován za samozřejmost, pokud probíhá hladce. Preference se obvykle mění pouze tehdy, když k tomu dojde z vnější příčiny, jako je omezená dostupnost v místě prodeje, nebo kvůli pobídkám jakými jsou slevy, dopravy zdarma nebo cashback.

TOP100

Pokud preferovanou digitální metodu nelze použít, spotřebitelé podle průzkumu většinou sahají po hotovosti, což se může stát třeba při nečekaném výpadku platebního terminálu nebo když obchodník karty nepřijímá.

mastercard preferované platební metody

Autor: Mastercard

Zdroj: Mastercard

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

