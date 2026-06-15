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Český IceWarp může soutěžit o veřejné cloudové zakázky na Slovensku

redakce
Včera
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IceWarp
Autor: IceWarp
Česká komunikační platforma IceWarp byla zapsaná do katalogu cloudových služeb na Slovensku. Může tak poskytovat svoje služby státním institucím na Slovensku a usilovat o veřejné zakázky.

Českou alternativu ke globálním kancelářským platformám Microsoft 365 či Google Workspace, cloudovou aplikaci IceWarp, můžou nově využívat i veřejné instituce na Slovensku. Tamní ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace ji totiž zapsalo do katalogu cloudových služeb, které můžou využívat státní a místní úřady.

IceWarp se tak může ucházet o státní zakázky a poskytovat svoje služby příspěvkovým organizacím. Obdobným procesem služba prošla už v České republice, ale také například v Indii, kde má IceWarp svoji největší zahraniční pobočku s 200 zaměstnanci.

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 „Zapsání do katalogu cloudových služeb je pro nás klíčové, protože bez něj bychom nemohli usilovat o klienty z řad státních institucí,“ říká Adam Paclt, generální ředitel společnosti IceWarp. „Nyní můžeme soutěžit s globálními hráči, které se nám daří ve světě porážet cenově příznivou alternativou i uživatelsky přívětivější službou, která nabízí všechny nástroje v rámci jediného okna internetového prohlížeče nebo mobilní aplikace,“

Už dříve se tato společnost objevila na seznamu poskytovatelů cloudových služeb v České republice a stala se dodavatelem mnoha veřejných institucí, včetně městských úřadů či vzdělávacích institucí.

IceWarp může soutěžit o veřejné zakázky

IceWarp je ve slovenském katalogu cloudových služeb zaregistrovaný na úrovni U1, která umožňuje nakládat s veřejně dostupnými daty. Samotné registraci předcházelo doložení míry zabezpečení cloudové verze IceWarpu v souladu s metodikou pro systematické zabezpečení organizací veřejné správy v oblasti informační bezpečnosti. IceWarp musel prokázat i specifické podmínky pro přístup hypervizora, izolovanost jednotlivých aplikací, či bezpečnost využitých technologií a operačních systémů.

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Registrací do katalogu poskytovatelů cloudových služeb získává IceWarp výhodu v soutěži o veřejné zakázky, těší se zvýšené důvěryhodnosti a transparentnosti a dostává se do pozornosti veřejných institucí včetně těch, které dosud o existenci IceWarpu nevěděly.

 „Otevírá nám to dveře tam, kam bychom se jinak jen složitě dostávali. Pro veřejné instituce je zařazení IceWarpu do katalogu poskytovatelů cloudových služeb jistotou, že splňujeme požadované standardy, ať už se jedná o zabezpečení dat nebo využitelnost služby na různých operačních systémech,“ dodává Adam Paclt.

Zdroj: IceWarp

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redakce

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