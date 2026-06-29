Český výrobce přístupových systémů 2N bodoval v americké odborné anketě

Česká společnost 2N, výrobce přístupových systémů a řešení pro zabezpečený vstup do budov, se umístila na předních místech amerického hodnocení CE Pro Brand Leader 2026 v kategoriích zaměřených na chytré domácnosti, rezidenční bezpečnost a moderní budovy.
Firma z pražských Modřan obstála v kategoriích Phone Systems / Intercoms, Access Control a Video Doorbells. Hodnocení CE Pro přitom nevychází z popularity mezi koncovými zákazníky, ale ze zpětné vazby odborníků – integrátorů a instalačních firem, kteří s technologiemi pracují přímo v projektech a posuzují jejich spolehlivost, kompatibilitu a dlouhodobou kvalitu.
„Zpětná vazba z našeho největšího trhu je pro nás velmi důležitá. Ukazuje, že přístupové technologie dnes musí obstát nejen v parametrech na papíře, ale hlavně v reálných projektech. Spolehlivost, kybernetická bezpečnost, snadná integrace a dlouhodobá podpora jsou dnes stejně důležité jako jednotlivé produktové funkce,“ uvedl Michal Kratochvíl, CEO společnosti 2N.
Řešení 2N jsou podle firmy nasazena v řadě mezinárodních i českých projektů. Mezi zahraniční reference patří datová centra Amazonu, školy spadající pod New York Board of Education nebo prodejny a kanceláře Lidlu v Polsku. V rezidenčním segmentu firma uvádí projekty od luxusního developmentu v londýnském Notting Hillu až po česká realizace, jako jsou pražský Nuselský pivovar, Victoria Palace na Vítězném náměstí nebo Pařížská 25 investiční skupiny Kaprain. Technologie 2N byly podle společnosti využity také při zabezpečení českého pavilonu na EXPO v Ósace, vily George Lucase nebo závodního okruhu F1 ve Spa-Francorchamps v Belgii.
Přístupové systémy se podle firmy v posledních letech staly širším tématem než dříve – interkomy, videotelefony a přístupová zařízení se stávají součástí infrastruktury budovy a ovlivňují její bezpečnost, provozní efektivitu i dlouhodobou hodnotu nemovitosti.
CE Pro je americká odborná platforma zaměřená na technologie pro chytré domácnosti, rezidenční bezpečnost a profesionální instalace.
Zdroj: 2N