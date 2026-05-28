Channeltrends  »  Novinky

Check Point představuje platformu Agentic Network Security Orchestration

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Check Point Agentic Network Security Orchestration
Autor: Check Point Software Technologies
Nové řešení má firmám pomoci zvládat rostoucí komplexitu hybridních sítí, cloudových prostředí a AI aplikací bez nutnosti rozsáhlých manuálních zásahů bezpečnostních týmů.

Společnost Check Point Software Technologies představila platformu Agentic Network Security Orchestration, která využívá autonomní AI agenty pro správu podnikové síťové bezpečnosti. Platforma je navržena pro organizace, které čelí stále složitější správě bezpečnostních pravidel, segmentace sítí a dodržování regulatorních požadavků. Check Point reaguje na situaci, kdy klasická ruční správa firewallů a bezpečnostních politik přestává být při rozsahu moderních podnikových sítí efektivní.

Základem řešení je architektura autonomních AI agentů, kteří dokážou provádět bezpečnostní operace napříč podnikovým prostředím v reálném čase. Systém průběžně analyzuje síťovou topologii, datové toky, závislosti mezi aplikacemi i aktuální konfiguraci infrastruktury a na základě těchto dat automaticky navrhuje nebo aplikuje změny.

Platforma využívá tzv. živý model firemní sítě, který AI agentům umožňuje pracovat s aktuální podobou infrastruktury konkrétní organizace. Díky tomu systém nereaguje pouze na obecné scénáře, ale vyhodnocuje bezpečnostní situaci v kontextu reálného provozu zákazníka.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Novinka umožňuje převádět běžně formulované požadavky firem do konkrétních firewallových pravidel napříč prostředími různých dodavatelů. AI agenti dokážou také průběžně analyzovat síťový provoz, identifikovat příliš široká oprávnění a automaticky navrhovat úpravy bezpečnostních politik v souladu s principem nulové důvěry.

Součástí platformy je také autonomní řešení problémů. Systém dokáže analyzovat historii změn, logy i konfigurace zařízení, identifikovat příčiny incidentů a zkracovat dobu potřebnou k jejich odstranění z hodin na minuty. Bezpečnostní týmy přitom nadále zůstávají součástí schvalovacího procesu a mají přehled o všech provedených změnách.

Řešení zároveň podporuje průběžné ověřování souladu s bezpečnostními standardy a regulacemi, jako jsou NIST, DORA nebo PCI-DSS. Každá změna konfigurace je automaticky analyzována z pohledu souladu s interními i externími pravidly, což firmám umožňuje přejít od jednorázových auditů k průběžné automatizované kontrole.

Check Point zároveň oznámil akvizici týmu a technologií společnosti Deepchecks, která se specializuje na monitoring a vyhodnocování AI agentů. Technologie Deepchecks mají urychlit další vývoj platformy a posílit možnosti průběžného ladění a kontroly autonomních AI systémů v podnikových sítích.

Dostupnost

TOP100

Platforma Agentic Network Security Orchestration je již částečně dostupná. Nástroje Policy Auditor, Policy Insights a AI Assist jsou k dispozici zákazníkům nyní, zatímco platforma Playblocks Agents funguje v režimu Early Availability. Rozšířená verze s dalšími AI agenty a podporou dalších dodavatelů je plánována na druhou polovinu roku 2026.

Zdroj: Check Point Software Technologies

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Proč se AI v Česku nedaří?

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Samsung vám opraví televizor během jednoho pracovního dne

WordPress 7.0 Armstrong přináší AI a lepší administraci

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

Monopol na vstupenky křiví trh a zvyšuje ceny

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Pětina balíčků nabízených AI neexistuje. Vytvářejí je útočníci

Vyhledávače v roce 2026: čím nahradit Google?

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Britové se bojí Mythosu a mění pravidla pro veřejné repozitáře