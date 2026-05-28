Check Point představuje platformu Agentic Network Security Orchestration

- Výrobce: Check Point Software Technologies
- Více informací: https://www.checkpoint.com/quantum/unified-management/agentic-network-security/
Společnost Check Point Software Technologies představila platformu Agentic Network Security Orchestration, která využívá autonomní AI agenty pro správu podnikové síťové bezpečnosti. Platforma je navržena pro organizace, které čelí stále složitější správě bezpečnostních pravidel, segmentace sítí a dodržování regulatorních požadavků. Check Point reaguje na situaci, kdy klasická ruční správa firewallů a bezpečnostních politik přestává být při rozsahu moderních podnikových sítí efektivní.
Základem řešení je architektura autonomních AI agentů, kteří dokážou provádět bezpečnostní operace napříč podnikovým prostředím v reálném čase. Systém průběžně analyzuje síťovou topologii, datové toky, závislosti mezi aplikacemi i aktuální konfiguraci infrastruktury a na základě těchto dat automaticky navrhuje nebo aplikuje změny.
Platforma využívá tzv. živý model firemní sítě, který AI agentům umožňuje pracovat s aktuální podobou infrastruktury konkrétní organizace. Díky tomu systém nereaguje pouze na obecné scénáře, ale vyhodnocuje bezpečnostní situaci v kontextu reálného provozu zákazníka.
Novinka umožňuje převádět běžně formulované požadavky firem do konkrétních firewallových pravidel napříč prostředími různých dodavatelů. AI agenti dokážou také průběžně analyzovat síťový provoz, identifikovat příliš široká oprávnění a automaticky navrhovat úpravy bezpečnostních politik v souladu s principem nulové důvěry.
Součástí platformy je také autonomní řešení problémů. Systém dokáže analyzovat historii změn, logy i konfigurace zařízení, identifikovat příčiny incidentů a zkracovat dobu potřebnou k jejich odstranění z hodin na minuty. Bezpečnostní týmy přitom nadále zůstávají součástí schvalovacího procesu a mají přehled o všech provedených změnách.
Řešení zároveň podporuje průběžné ověřování souladu s bezpečnostními standardy a regulacemi, jako jsou NIST, DORA nebo PCI-DSS. Každá změna konfigurace je automaticky analyzována z pohledu souladu s interními i externími pravidly, což firmám umožňuje přejít od jednorázových auditů k průběžné automatizované kontrole.
Check Point zároveň oznámil akvizici týmu a technologií společnosti Deepchecks, která se specializuje na monitoring a vyhodnocování AI agentů. Technologie Deepchecks mají urychlit další vývoj platformy a posílit možnosti průběžného ladění a kontroly autonomních AI systémů v podnikových sítích.
Dostupnost
Platforma Agentic Network Security Orchestration je již částečně dostupná. Nástroje Policy Auditor, Policy Insights a AI Assist jsou k dispozici zákazníkům nyní, zatímco platforma Playblocks Agents funguje v režimu Early Availability. Rozšířená verze s dalšími AI agenty a podporou dalších dodavatelů je plánována na druhou polovinu roku 2026.
Zdroj: Check Point Software Technologies